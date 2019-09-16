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Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

  • 16.09.2019, 13:44
Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

Эр-Рияд рассчитывает восстановить треть объемов добычи к сегодняшнему вечеру.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как ее объекты были атакованы дронами, рассказали три источника Reuters, связанные с крупными нефтеперерабатывающими заводами в Азии (перевод — РБК).

По словам собеседников агентства, в профильном департаменте Saudi Aramco им заявили, что отгрузка нефти на их танкеры идет нормально.

Десять беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco 14 сентября. Под ударом оказался комплекс в Абкайне мощностью 7 млн барр. в сутки и месторождение в Хурайсе с запасами 20,1 млрд барр. нефти. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

После нападения компания сократила добычу нефти на 5,7 млн барр. в сутки, это больше половины от всей добычи в Саудовской Аравии. Эр-Рияд рассчитывает восстановить треть объемов добычи к вечеру 16 сентября, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников.

Цены на нефть резко выросли на торгах в понедельник — ноябрьские фьючерсы марки на максимуме доходили до $71,62 за баррель, что на 18,93% больше уровня последнего закрытия. К 12:30 цена скорректировалась до $65,98. Вслед за этим рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам — в первые минуты торгов на Мосбирже курс доллара снизился на 67,67 коп., до 63,66 руб., курс евро — более чем на 81 коп., до 70,47 руб.

В понедельник хуситы предупредили, что могут вновь атаковать объекты Saudi Aramco, потребовав от Эр-Рияда прекратить военные действия в Йемене.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран, в Тегеране отвергли обвинения. У США есть основания полагать, что им известен виновник атаки, сообщил президент Дональд Трамп. Он не стал называть какую-либо страну или организацию, уточнив, что ждет подтверждения данных от Саудовской Аравии.


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