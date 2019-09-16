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Bloomberg: Скачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был самым большим в истории

  • 16.09.2019, 16:06
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Bloomberg: Скачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был самым большим в истории
Фото: Reuters

Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое.

После атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии нефть подорожала до $71/баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день, пишет Bloomberg (перевод — nv.ua).

Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в нападении Иран. В Тегеране причастность к атаке отрицают.

В ходе начала торгов в понедельник цены на нефть марки Brent на лондонской бирже резко выросли — в первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году. Позже цены снизились, отыграв примерно половину скачка на 20%.

Атака отразилась и на финансовых рынках. Вырос спрос на безопасные активы, такие как золото, иена, гособлигации США. Это объясняется опасениями по поводу геополитических последствий атак.

14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.

В МИД Ирана отметили, что обвинения необоснованны.

В связи с инцидентом, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение выделить нефть из американских резервов.


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