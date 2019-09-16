Задержали замдиректора крупного сельхозпредприятия Витебской области 1 16.09.2019, 17:23

Его подозревают в получении взятки.

В Толочине по подозрению в получении взятки задержан 33-летний заместитель директора перерабатывающего предприятия. Как сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД, должностное лицо получало незаконные вознаграждения от представителей коммерческих структур Беларуси и России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была получена оперативная информация, что одно из должностных лиц крупнейшего сельхозпредприятия Витебской области занимается получением взяток за решение вопросов о внеочередной отгрузке продукции и отгрузке продукции наилучшего качества», — рассказал сотрудник ГУБОПиК.

По информации оперативников, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем 50 долларов за грузовик.

«Установлено, что должностное лицо в период с 2017 по 2019 годы только от представителя одной из коммерческих структур получило взяток на сумму более 27 тысяч долларов США. Кроме того, установлены факты получения взяток и от других субъектов хозяйствования», — рассказали в ГУБОПиК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). 5 сентября подследственный был задержан и заключен под стражу.

Несколько материалов по аналогичным фактам преступной деятельности дополнительно передано следственным органам.