В центре Минска активисты напомнили о пропавших политиках 7 16.09.2019, 20:24

1,559

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Акция памяти прошла возле столичного ГУМа.

Вечером 16 сентября возле столичного ГУМа активисты ОГП напомнили о похищенных 20 лет назад Викторе Гончаре и Анатолии Красовском.

«20 год таму былi скрадзены i забiты Ганчар i Красоўскi, а да гэтага часу экс-мiнiстр унутраных спраў Захаранка, знік і журналiст Завадскi. Мы памятаем пра злачынствы рэжыма i не дазволiм на гэта забыцца iншым», — взял микрофон в руки активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

После этого из колонок на проспект Независимости обрушилась музыка: «Адкажы брахлiвы ўладар: дзе цяпер Захаранка, Красоўскi? Дзе цяпер Завадскi i Ганчар». Вскоре с десяток человек стали с растяжкой «20 лет — мы помним». Активисты также держали портреты Карпенко, Красовского, Захаренко, Гончара, Завадского.

Сотрудников милиции (по крайней мере, в форме) рядом не было видно, пишет tut.by.

Лидер ОГП Николай Козлов, на пикете которого все и происходило, объясняет: «20 лет назад были похищены и убиты член нашей партии Виктор Гончар и член политсовета ОГП Анатолий Красовский. Таким образом мы решили обозначить эту скорбную дату и напомнить власти, что все политические преступления должны быть расследованы — а это не что иное, как политическое преступление».

По словам Козлова, то, что годовщина тех событий выпала на избирательный период, — удачное совпадение. «Ведь сегодня это обычный пикет (по сбору подписей за выдвижение кандидата. — Прим.), а в любой другой день он стоил бы больших денег. Хотя люди просто вспоминают погибших. На мой взгляд, этот закон (о массовых мероприятиях), по которому надо платить милиции, скорой и другим службам, должен быть отменен. Ведь этот пикет ничем не отличается, но почему-то сегодня мы не видим автозаков или ОМОНа, а все проходит мирно, как и в любой другой день».

Политик отметил, что с 18 ноября, когда закончится сбор подписей, высказывание своего мнения публично снова будет стоить денег — штрафа за несогласованную акцию постфактум или по официальному договору до того, «с кабальными условиями».

Через 20 минут к активистам подошли трое, среди них был представитель окружной комиссии и милиции. Они указали, что на пикете может быть представлена исключительно информация о выдвиженцах в кандидаты в «депутаты». А все остальное выглядит как нарушение закона.