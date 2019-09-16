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Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге после протестов против Brexit

  • 16.09.2019, 20:50
Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге после протестов против Brexit
Борис Джонсон

Протестующие собрались у здания, где планировалось мероприятие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил совместную пресс-конференцию со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за протестов против Brexit у здания, где планировали мероприятие.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.

«Джонсон должен был выступить с заявлением вместе с премьер-министром Люксембурга Беттель, но на фоне скандирования протестующих Бетель появился (на публике — ред.) один», — сказано в сообщении.


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