Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге после протестов против Brexit 16.09.2019, 20:50

Борис Джонсон

Протестующие собрались у здания, где планировалось мероприятие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил совместную пресс-конференцию со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за протестов против Brexit у здания, где планировали мероприятие.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.

«Джонсон должен был выступить с заявлением вместе с премьер-министром Люксембурга Беттель, но на фоне скандирования протестующих Бетель появился (на публике — ред.) один», — сказано в сообщении.