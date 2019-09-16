Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге после протестов против Brexit
- 16.09.2019, 20:50
Протестующие собрались у здания, где планировалось мероприятие.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил совместную пресс-конференцию со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за протестов против Brexit у здания, где планировали мероприятие.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.
«Джонсон должен был выступить с заявлением вместе с премьер-министром Люксембурга Беттель, но на фоне скандирования протестующих Бетель появился (на публике — ред.) один», — сказано в сообщении.