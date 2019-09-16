В Варшаве проходит ежегодная конференция ОБСЕ по правам человека 16.09.2019, 22:46

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, продлится до 27 сентября.Фото: osce.org

Совещание ОБСЕ посвящено человеческому измерению.

В Варшаве открылось ежегодное Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, передает «Радио Польша».

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в своем выступлении заявил, что размещение в Варшаве Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ является символическим признанием значения Польши в сфере восстановления свободы, уважения к правам человека и демократическому порядку в Европе.

Глава польского МИД обратил внимание на годовщину частично свободных выборов, которые состоялись в Польше после политических изменений 1989 года. Яцек Чапутович также подчеркнул особое значение прав человека во внешней политике Польши, которое выражается, в частности, в формулировке приоритетов непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН.

Ежегодное совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, – это крупнейшая в Европе конференция по правам человека. Главными темами ее сессии-открытия стали безопасность журналистов, борьба с преступлениями на почве ненависти, а также права ромов и синти.

Помимо Яцека Чапутовича в мероприятии приняли участие действующий председатель ОБСЕ – министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, а также президент Польши в 1990-1995 годах, сооснователь и первый председатель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, продлится до 27 сентября.