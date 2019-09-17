Пограничники Кыргызстана и Таджикистана вступили в боевое столкновение: новые подробности 17.09.2019, 8:38

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Есть погибший и десятки раненых.

В Лейлекском районе близ кыргызско-таджикской границы в перестрелке погиб кыргызстанский пограничник, ранено 13 человек, в том числе ребенок. Из числа граждан Таджикистана пострадало 12 человек, сообщают официальные органы, сообщает «Радио Азаттык».

По данным Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана, 16 сентября таджикская сторона обстреляла кыргызский пограничный пост «Максат», а далее - временный пограничный пост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. В результате один кыргызстанский пограничник погиб. Ближе к 21:30 появилась информация, что стрельба закончилась.

ГПС выразила соболезнования родным и близким военнослужащего отряда специального назначения «Бору», прапорщика Равшана Муминова, погибшего в результате перестрелки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В ведомстве отметили, что «он погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной во время пограничного инцидента близ села Максат». Равшан Муминов родился в 1978 году в городе Ташкенте. У него остались супруга, трое детей и престарелая мать.

На данный момент представители пограничных сил обеих республик проводят переговоры для урегулирования ситуации и недопущения эскалации конфликта.

По данным Министерства иностранных дел КР, инцидент случился в районе пограничного поста «Максат», на так называемом участке Футбольное поле.

Перед этим в социальных сетях распространились видео, где закадровый голос сообщает, что на кыргызско-таджикской границе идет стрельба. На фоне звуков выстрелов автор записи из числа местных жителей рассказывает, что люди, забрав детей, покидают село.

Кроме погибшего пограничника ранения получили 13 граждан КР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. По информации ведомства, пострадавшие госпитализированы в территориальную больницу Лейлекского района. Среди них - семеро военнослужащих и ребенок 12 лет.

Между тем Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан (РТ) сообщили, что обстановка на границе обострилась по вине кыргызстанской стороны и что из-за случившегося пострадали 12 граждан РТ. По данным ведомства, «вопреки подписанным ранее соглашениям сторона Кыргызстана 16 сентября 2019 года в 18:45 на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения». В официальном сообщении отмечено, что «жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан КР и потребовали от них прекратить строительные работы».

Погранвойска РТ добавили, что «кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек».

«Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения», – заключили в ведомстве.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев вечером 16 сентября провел срочное совещание с руководителями силовых структур по ситуации на границе. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Согласно релизу, на нем председатель ГПС Уларбек Шаршеев проинформировал о текущей ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану границы.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо отметил, что «кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и привержена конструктивному подходу при рассмотрении приграничных вопросов».

По поручению главы правительства в Баткенскую область направились вице-премьер-министр Жениш Разаков и глава Погранслужбы Уларбек Шаршеев. На место конфликта 17 сентября отбыл и сам Мухаммедкалый Абылгазиев.

Накануне министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

Отмечается, что во время беседы Айдарбеков подчеркнул неприемлемость применения военнослужащими Таджикистана огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов «Максат» и «Сай». Кроме того, он сообщил своему коллеге, что в результате обстрела таджикскими военнослужащими один военнослужащий Кыргызстана убит, еще двое получили огнестрельные ранения, повреждены погранпосты и дом гражданина КР.

Чингиз Айдарбеков обратил внимание, что таджикские военнослужащие первыми открыли огонь, в том числе, применив огнестрельное оружие в виде минометов.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе

В Баткенской области, на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном уже два дня сохраняется напряженная обстановка.

14 сентября граждане Таджикистана начали строительные работы на неописанном участке границы, где село Максат Лейлекского района граничит с селом Овчу-Калача Республики Таджикистан.

Недовольные этим местные жители начали скапливаться близ данного места. В целях недопущения обострения ситуации пограничные службы обеих стран были переведены на усиленный режим несения охраны границы. Представители погранведомств обеих республик ведут переговоры, чтобы урегулировать обстановку.

Между тем Таджикистан заявил, что кыргызстанская сторона начала строительство контрольно-пропускного пункта на трассе, соединяющей Исфаринский район с джамоатом Ворух. По их словам, Кыргызстан установил четыре вагона для того, чтобы начать строительные работы.

Конфликты на кыргызском-таджикском участке государственной границы случаются периодически. С начала 2019 года особенно часто стали возникать споры на территории вблизи села Ак-Сай Баткенского района.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава Таджикистана Эмомали Рахмон 26 июля 219 года провели встречу именно на границе Ак-Сая и Воруха, побеседовав с жителями двух стран.

Переговоры двух лидеров продолжились затем в таджикистанском городе Исфара и на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане - в городе Чолпон-Ате.