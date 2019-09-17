Белорус Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Бостон» 1 17.09.2019, 9:20

Егор Шарангович

Наш земляк принял участие в первом выставочном матче клуба.

Белорусский нападающий Егор Шарангович принял участие в первом выставочном матче "Нью-Джерси" нынешней осенью — наш соотечественник провел 9 минут 46 секунд в поединке с "Бостоном", бомбардирскими баллами не отметился, нанес 3 броска, получил 2 минуты штрафа, сообщает pressball.by.

21-летний Шарангович выходил на лед под 53-м номером и играл в тройке с 20-летним словаком Марианом Студеничем и 18-летним американцем Грэмом Кларком. В числе прочих за "Нью-Джерси" также выступали Никита Гусев, Йеспер Братт, Трэвис Зэйджак, Сами Ватанен, Пи.Кей. Суббан. "Дьяволы" победили 4:3 (ОТ) (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).