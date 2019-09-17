Как изменились цены в столовой за пять лет 1 17.09.2019, 10:34

Что можно было съесть в столовой на 2 рубля пять лет назад и что можно купить сегодня.

В реальности цифры выглядят не такими оптимистичными, как на бумаге. Чтобы оценить уровень реальной инфляции, intex-press.by посмотрела, как изменились цены в столовой за последние пять лет.

Для чистоты эксперимента журналисты взяли чек за август 2014 года и в последних числах августа 2019-го отправились в ту же столовую. Правда, сходить пришлось дважды, так как всех блюд из чека пятилетней давности в один день в меню не оказалось.

Пять из шести

Итак, в чеке пять лет назад был следующий набор блюд: рыбные тефтели с гречкой под соусом, салат из свеклы, компот и кекс в качестве десерта. Стоил весь обед чуть больше двух рублей.

Когда журналисты пришли в столовую в августе этого года, гречки в наличии не оказалось (хотя в меню она была и цену на нее можно было записать), не было также и тефтелей. Но на следующий день недостающие блюда в меню появились и из отдельных кусочков пазла им, наконец, удалось собрать всю «картину».

Самое дешевое блюдо в чеке, если не считать соуса, – это компот. Но при этом он больше всего и подорожал: цена на компот за пять лет выросла в 2,5 раза! И это при том, что составляющие компота росли куда более низкими темпами. Больше всего подорожала вода – где-то в 1,5 раза, а сахар и фрукты-овощи выросли в цене процентов на 60.

Также в меню существенно подорожали соус и салат – примерно в 1,6 раза. А вот самое дорогостоящее в чеке – рыбные тефтели – прибавили в цене меньше всего. Они за пять лет подорожали примерно на 35%.

Минус салат и гарнир

В целом, если пять лет назад на два рубля с копейками журналисты фактически могли позволить себе полноценный обед с десертом, то в этом году на ту же сумму пообедаешь гораздо скромнее: без салата и мучного.

Тем не менее, к сожалению, реальных заработков белорусов статистика не отражает.