«Тот же пластик, но в два раза дороже» 4 17.09.2019, 12:12

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Эксперт рассказал, как магазины зарабатывают на экологии.

Новость о том, что в сетевых магазинах Слуцка пропали целлофановые пакеты, а вместо них предлагали тканевые сумки под пропагандой «экологично и практично», вызвала дискуссию. Читатели «Кур'ера» скептически отнеслись к этому новшеству, посчитав это очередным маркетинговым ходом и желанием заработать на покупателях.

Мария Сума, специалист Центра экологических решений, рассказала, что нужно сделать, чтобы введение тканевых сумок действительно было экологическим решением, а не коммерческим ходом.

«Идея заменять целлофановые пакеты на тканевые сумки работает только в том случае, если торговая сеть проводит целую кампанию по стимулированию культуры потребления. Такие примеры существуют в России: для покупателей тканевых сумок у них была придумана накопительная система скидок. И такой подход сработал.

Если же это просто маркетинговый ход, прикрытый экологичностью, то это плохое решение, потому что при одноразовом потреблении такая сумка будет менее экологичной, чем целлофановый пакет. Их экологичность будет оправдана, если сумкой будут пользоваться не менее 1000 раз.

Но даже не разбирая сумку по составу, можно сказать, что она сделана не из хлопка, а из того же пластика, что и целлофановый пакет. Поэтому такой ход смахивает ещё и на коммерцию: когда людям предлагают тот же пластик, но в два раза дороже. И насколько дольше этот пластик прослужит в виде тканевой сумки, сложно сказать", — подытожила эксперт.