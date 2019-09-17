Линкявичюс: В соглашении об интеграции Беларуси и России могут быть секретные протоколы 1 17.09.2019, 13:36

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы разделяет мнение многих политологов.

Новые соглашения между Беларусью и Россией о более тесной интеграции государств будет означать приближение России к литовской границе "со всеми вытекающими", что нельзя воспринимать положительно.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Европейская правда со ссылкой на LRT.

Министр заявил, что из информации российских СМИ "трудно сделать выводы" о соглашениях по объединению таможенной системы, торговых и финансовых правил, а также энергетического рынка РФ и Беларуси с 2021 года.

Он ожидает, что больше официальной информации появится позже в этом году. "На самом деле я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть определенные секретные протоколы в соглашении", - сказал Линкявичюс.

"Изменения, если таковые имеются, вряд ли будут инициированы белорусскими властями", - считает министр.

16 сентября российская газета "Коммерсант" опубликовала проект программы интеграции Беларуси и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

В материале сказано, что программа "рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс, унифицированный учет собственности и подобные соцгарантии, почти объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированное госрегулирование отрасли".

"Такая степень интеграции - выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской", - отметил "Ъ".