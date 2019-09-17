Как знание иностранных языков влияет на ваше здоровье 17.09.2019, 14:43

Исследование провели среди католических монахинь.

Группа ученых из Университета Ватерлоо изучила состояние здоровья 325 монахинь конгрегации Сестер Святой Девы Марии из Намюра. Данные были взяты из другого крупного международного исследования монахинь этой организации более известного как The Nun Study. По словам ученых, The Nun Study дает уникальную возможность изучить людей, чья жизнь развивалась в абсолютно разных условиях в детстве и юности, но в очень схожих — после попадания в монастырь. Это дает возможность оценить вклад факторов, влияющих на женщин на ранних этапах развития, в состояние здоровья в зрелом и пожилом возрасте, пишет Naked Science.

Данные показали, что возрастная деменция развивалась лишь у 6 % сестер, которые владели четырьмя и более языками. С уменьшением количества языков даже на одну единицу показатели резко увеличивались: у монахинь, знающих не более трех языков, показатель развития деменции достигал 31 %.

«Язык — это сложная способность человеческого мозга, и переключение между разными языками требует заметной когнитивной гибкости», — утверждает ведущий автор исследования Сюзанна Тиас. «Поэтому логично, что дополнительная умственная нагрузка, которую получают полиглоты при переключении с языка на язык, помогает им держать мозг в лучшей форме».

Специалисты также исследовали письменные работы 106 монахинь и сравнили их с более обширными данными. Удалось обнаружить, что чем выше в тексте плотность мыслей (лингвистический показатель, определяющий среднее число мыслей, выраженное в определенном объеме текста), тем меньше вероятность развития деменции у автора. Данный фактор может оказывать даже большее влияние на сознание монахинь, нежели многоязычность.

«Хотя многоязычность и может быть важна, мы должны также обращать внимание на другие языковые способности», — подытоживает Тиас. «Кроме того, нам нужно больше знать о полиглотии, о важности ее аспектов — например, возрасте, в котором впервые изучается новый язык, как часто используется каждый из языков, и насколько они похожи. Эти знания помогут при разработке стратегий развития мультилингвальности и создании лингвистических тренингов для снижения риска развития деменции».