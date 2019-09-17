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Минчанка: Для себя вижу только европейский путь

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  • 17.09.2019, 20:47
Минчанка: Для себя вижу только европейский путь

Если будем солидарными — сможем добиться многого.

Об этом минчане говорят во время встреч с участниками парламентской кампании от «Европейской Беларуси» на пикетах, передает пресс-служба гражданской кампании.

- Поддерживаю независимых кандидатов, потому, что хочу нормального будущего для своей семьи, своих детей и вообще для всей страны, - сказала одна из жительниц Минска. - Считаю, что так дальше продолжаться не может. Нам нужна консолидация в обществе. Честно говоря, мы в Беларуси – очень пассивные. В общем-то, когда мы ругаем своего «президента» – мы виноваты сами, потому что каждый народ достоин того, что он имеет. Наша пассивность, иногда отсутствие солидарности – это наш минус. Если мы сможем быть солидарными – сможем добиться многого. Я для себя вижу только европейский путь.


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