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Создана новая гипотеза о появлении жизни на Земле

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  • 17.09.2019, 22:49
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Создана новая гипотеза о появлении жизни на Земле

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США выдвинули теорию.

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США предположили, что ДНК и РНК возникли миллиарды лет назад из химерной молекулы, которая содержала элементы обеих нуклеиновых кислот. Это позволяет решить проблему нестабильности соединений, которые должны были самостоятельно воспроизводиться, чтобы стать основой для живых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает lenta.ru.

Результаты экспериментов показали, что когда химерные молекулы реплицируются, то есть происходит синтез дочерних цепочек, преимущественно образуются отдельные молекулы РНК и ДНК, а не новые химеры. Хотя гибридные молекулы менее стабильны, чем чистые ДНК и РНК, они обеспечивают более легкий переход к «чистым» нуклеиновым кислотам.

В настоящее время считается, что миллиарды лет назад в первичном бульоне появились предшественники нуклеотидных блоков, из которых возникла пре-РНК, а затем обычная РНК и ДНК. Однако новая гипотеза предполагает, что изначально существовали блоки как ДНК, так и РНК, которые со временем сформировали двухцепочечные молекулы.


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