Как ГАИ придумывает белорусам нарушения, которых не было 8 18.09.2019, 7:57

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Эта история прямо как из анекдота про серебряные ложечки.

Мотосезон закрыт, а проблемы, связанные с участием в дорожном движении любителей двухколесной техники, остались. Более того - многие из них тянутся уже не один год. Автобизнес рассказывает историю своего читателя Андрея.

13 апреля 2018 года, как раз в день открытия мотосезона Андрея остановил инспектор ГАИ. Проверив документы, он сообщил: "А вы в курсе, что у вас просрочен техосмотр почти на год? Соглашайтесь с правонарушением, и тогда вам полагается минимальное наказание". От такого "выгодного" предложения отказываться было глупо - минимум потраченного времени, минимум нервов, минимальный штраф в одну базоваю. И если виноват, чего спорить?

Статья 18.12. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства

5. Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Выписав обещанную базовую величину, инспектор с чувством исполненного долга пожелал Андрею счастливого пути. "Больше не нарушайте и будьте внимательны", - предупредил он напоследок.

Андрей: "Свой мотоцикл Cagiva 2003 года выпуска я обожаю, поэтому открытие мотосезона для меня было особенным днем. После общения с инспектором ГАИ то ли от волнения, то ли еще от чего, но я не придал значения многим факторам и вот каким.

Когда в 2017 году я проходил ТО, сотрудники станции диагностики сказали, что следующий раз к ним нужно только в 2019-м. Я это забыл, но мне об этом напомнила дочь, когда я поделился с ней впечатлениями и показал копию постановления о привлечении меня к административной ответственности (действительно, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №172 периодичность прохождения процедуры гостехосмотра мотоциклами составляет два года. - Прим. ред.). Проверив сертификат, мы убедились в своей правоте - очередной техосмотр моего мотоцикла должен быть только в августе 2019 года.

Тогда за что наказали? Если инспектор ГАИ целенаправленно проверял документы на наличие техосмотра на транспортное средство, то как он не увидел штамп о прохождении ТО до августа 2019-го? Да, я сам забыл об этом, в чем-то и сам, возможно, виноват, в чем-то заблуждался, но он же должен был это увидеть, когда назначал мне административное взыскание? Он же представитель власти и должностное лицо. Чем он руководствовался - не понимаю, может, думал, что на один год ТО проходится, но опять-таки в штампе все написано черным по-белому: "август 19", а наказали меня за отсутствие ТО в апреле 2018-го. Я человек не конфликтный, поэтому о специальном умысле со стороны инспектора думать не хотел, как и поднимать шум по этому поводу. Я просто написал обращение в ГУВД и районную ГАИ, в котором изложил свои обстоятельства и попросил отменить назначенное мне наказание. Обращался в ГАИ и лично, но получил в ответ: "Вы же сами согласились с правонарушением, что вы теперь хотите?" В официальном ответе вообще сообщили, что оставили мое обращение без рассмотрения, мотивировав это тем, что я не соблюдал процессуальные нормы при обращении, поскольку отмена постановления возможна по протесту прокурора".

В соответствии с требованиями ст.12.11 ПИКоАП вступившие в законную силу постановления об административном правонарушении могут быть пересмотрены по протесту прокурора в течение 6 месяцев с момента вступления в силу.

"Я не юрист, - продолжает Андрей. - У меня нет специальных познаний в этой области. Но если в ГАИ убедились, что ошиблись, что были не правы, что привлекли меня к ответственности за то, чего я не совершал, ведь все же в базе данных есть, то почему нельзя просто признать это и самим исправить? Хотя, возможно, тут действительно все строго регламентировано законом, процедура пересмотра совсем иная, нежели мне казалось.

Но даже несмотря на то, что никакого правонарушения я не совершал, ГАИ в связи с тем, что в установленный срок 30 суток я штраф не оплатил, направила документы в органы принудительного исполнения, при этом к одной базовой величине добавили еще две за просрочку сроков оплаты. В общем, теперь с меня взыскивают три базовые, причем принудительно через судебных исполнителей".

"… имеются основания для возбуждения исполнительного производства", - гласит постановление.

"То есть нарушения по факту нет, а основания взыскивать суммы есть, - сокрушается Андрей. - Пришлось обращаться с жалобой в прокуратуру. Там изложенные мною факты посчитали обоснованными и настолько очевидными, что вопросов лишних не задавали. Да и о чем спорить, если ТО по факту пройден, об этом везде отметки есть, сведения в базе данных есть?"

"В связи с односторонностью, неполнотой и необъективным исследованием обстоятельств" - такие основания нашла прокуратура для отмены постановления. А откуда взялась эта самая необъективность и односторонность, когда закон обязывает действовать совсем иначе?

Статья 2.10 ПИКоАП. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела

1. Суд, орган, ведущий административный процесс, обязаны принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств административного правонарушения, устанавливая как уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства, а также другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе.

"И мне вот интересно, - рассуждает Андрей, - на чем основывались обстоятельства, указанные в моем постановлении? Если на фактических данных, то срок прохождения ТО - до августа 2019 года. О чем тогда думал инспектор ГАИ, когда выносил решение, зачем ввел меня в заблуждение о якобы имеющемся нарушении? Что-то мне подсказывает, что причиной всему стала банальная ошибка. И признавать ошибки не стыдно, как я считаю. Теперь же в результате такой ошибки за мной ходят судебные исполнители и требуют погасить долг государству. Несмотря на то что прокуратура отменила постановление, чем все закончится - предсказать не берусь, учитывая, какие решения были приняты до этого. Неужели согласие с нарушением означает виновность? Тем более не согласие это было, а заблуждение, основанное на словах инспектора ГАИ".

Статья 6.2 ПИКоАП. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном правонарушении

1. По делу об административном правонарушении подлежат доказыванию:

1) наличие деяния, предусмотренного Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (время, место, способ и другие обстоятельства совершения административного правонарушения);

2) виновность физического лица в совершении административного правонарушения…

И если мы говорим о принципах административной ответственности, то привлечь к ней можно только то лицо, которое виновно в конкретном правонарушении, никак иначе. А когда человек, наделенный полномочиями, не видит очевидного, глядя в документы, то это повод обратиться к офтальмологам за квалифицированной помощью либо пройти тесты на внимательность. В любом случае такого быть не должно, когда человек становится виновным без вины.