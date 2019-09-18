«Учительница до школы была надзирателем в женской колонии» 18.09.2019, 10:43

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Белорусы вспоминают о конфликтах между учителями и учениками.

Журналисты kp.by попросили взрослых вспомнить, были ли в их школе конфликты между учителями и учениками.

Анна Лысковец, продавец-консультант:

- Моя бывшая учительница истории до школы работала надзирателем в женской колонии. Женщина была эмоциональная, но справедливая, мы ее любили. Однажды на уроке одноклассник, не отличавшийся хорошим поведением, запустил в нее глазированным сырком. Нервы учителя сдали - он подошла и ударила его по лицу. Он ей в ответ. В общем, завязалась драка. Мы были немного в шоке, но никому не стали жаловаться - если не родители, то хоть учитель его воспитанием займется. Не помогло - он уже не который раз сидит в тюрьме.

Елена Павлова, юрист:

- В университете у нас был очень странный молодой преподаватель. Рассказывал, что хотел пойти в священники, но что-то не задалось. Ко мне у него была нелюбовь с первого взгляда - ставил единицы за любой ответ и на возражения называл «злостным нарушителем». А потом пошел еще дальше - стать писать мне по вечерам в соцсетях, что я грешница и буду гореть в аду. Всех достал, и мы написали на него коллективную жалобу декану, и больше его не видели.

Мария Конюхова, менеджер:

- Одна моя школьная учительница часто грубо разговаривала с учениками. Как-то вызвала меня к доске и продержала там, по моим ощущениям, минут тридцать. Я не знала, как решить задание, но, вместо того чтобы мне сразу поставить два балла и посадить обратно за парту, она с ухмылкой задавала мне вопросы. Моим одноклассникам говорила, мол, посмотрите, на нее - она не может ничего решить. Вроде у нее не все в порядке было с нервами. Когда я уже выросла, узнала, что она наложила на себя руки...

Анна Завадская, филолог:

- В детском саду писала левой рукой. Там воспитательница меня за это била. Но родителям не говорила, боялась быть неправильной. В школе история повторилась. В первом классе я хоть и могла кое-как держать ручку в правой руке, но писать было сложно. Получались каракули. Все первые классы учительница при всех меня называла криворукой, а иногда и похлеще. Понятное дело, школу я ненавидела и четвре класса окончила плохо. Зато каково было удивление родителей, когда в пятом и последующих классах я начала учиться хорошо. Нужно было просто поменять учителя. Школу, кстати, окончила с медалью.

Наталья Кастрикина, мама второклассницы:

- Буквально сегодня утром меня вызывала на ковер учительница сына. Из-за того, что отказались от платного кружка по математике. История такая: сначала нам предложили одну программу и педагога по кружку, а потом оказалось, что все не так. Мы, взвесив все за и против, решили отказаться. За это нас в родительском чате назвали безответственными родителями, которые, оказывается, позорят педагога и заставляют ее краснеть. Пришлось идти и расставлять точки над і.

Инна Задвинская, предприниматель:

- Когда я училась в школе, у нас даже отпетые хулиганы относились к учителям уважительно. Я уверена, что все начинается с семьи. А нам всем с детства внушили, что учитель - это авторитет. У моих детей не все учителя были идеальными, я просто молча приглашала репетиторов и говорила детям, что им в данном случае нужен индивидуальный подход. А хорошего учителя неустанно хвалила при детях. Когда сама работала с детьми, у меня были специфические ученики, с диагнозом «легкая степень умственной отсталости». Их плохое поведение иногда было спровоцировано болезнью, но, чтобы они осознанно учителей провоцировали, не помню такого. Там скорее были трудные семьи…