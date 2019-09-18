Конец эпохи Эрдогана? 18.09.2019, 16:28

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов.

Ахмет Давутоглу долгое время считался одним из самых влиятельных турецких политиков. С тех пор, как правящая Партия справедливости и развития (ПСР) впервые победила на парламентских выборах в 2002 году, он всегда находился рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: сначала в качестве главы турецкого МИД, а затем в роли премьер-министра страны и председателя ПСР, пишет "Немецкая волна".

Однако в 2016 году Эрдоган почувствовал, что его протеже становится слишком упрямым и своевольным, и уволил его с обоих постов. Давутоглу, впрочем, принял это унижение с достоинством. Он никогда не высказывался плохо об Эрдогане и пообещал следовать этому правилу и после своего ухода.

Позиции Эрдогана пошатнулись

Однако в 2019 году ситуация изменилась: экономический кризис в стране, рост влияния оппозициии весьма скромный результат ПСР, полученный на муниципальных выборах в конце марта, пошатнули позиции президента Турции и его партии.

То, что в Турции возник вакуум власти, признает, в том числе и Ахмет Давутоглу, который в последние месяцы жестко критикует ПСР. 13 сентября он вместе с еще тремя депутатами от правящей партии объявил о своем выходе из ее состава. Бывший премьер отметил, что ПСР слишком сильно отошла от своих основных принципов, и заявил о намерении создать новое политическое движение.

В июне, накануне повторных выборов мэра Стамбула, на которых кандидат от ПСР Бинали Йылдырым в итоге потерпел поражение, Давутоглу опубликовал в Facebook свой манифест. В нем он жестко раскритиковал политику Эрдогана: бывший премьер отметил, что партия теряет поддержку электората и в ней наблюдается системный кризис, а ее члены уделяют слишком мало внимания верховенству закона.

Эрдоган теряет своих сторонников

Происходящее вызывает у Эрдогана тревогу. Он опасается, что раскол в партии будет стоить ему голосов ряда консервативно настроенных избирателей. Президент Турции отреагировал на нападки Давутоглу с негодованием, назвав своего бывшего соратника "предателем". "Когда придет время, мы привлечем их к ответственности", - заявил Эрдоган, имея в виду как бывшего премьера страны, так и других "отступников".

И действительно: случай с Давутоглу далеко не уникален. За последние несколько месяцев партию покинули сотни тысяч ее членов - в том числе тяжеловесы ПСР, которые в последнее время, вопреки своему обыкновению, жестко критиковали курс партийного руководства.

Взять, к примеру, бывшего министра экономики и одного из основателей ПСР Али Бабаджана, который ушел из партии еще в июле. Как и Давутоглу, он считает, что консервативная ПСР слишком далеко отошла от своих первоначальных ценностей. По сообщениям турецких СМИ, Бабаджан намерен создать свою собственную политическую силу. В этом его поддерживает бывший президент страны Абдулла Гюль, покинувший ПСР в 2007 году.

Станет ли Давутоглу альтернативой Эрдогану?

Еще в 2018 году ПСР находилась в зените власти - на президентских и парламентских выборах Эрдоган и его партия одержали убедительную двойную победу. После этого Турция официально перешла от парламентской формы правления к президентской: парламент утратил контроль над исполнительной властью, и Эрдоган получил единоличное право ей распоряжаться. Однако теперь ситуация изменилась: у граждан Турции появилось несколько альтернатив.

Впрочем, может ли Ахмет Давутоглу стать одной из них, пока не совсем ясно. В отличие от таких политических тяжеловесов, как Бабаджан и Гюль, экс-премьер страны пользуется популярностью только среди турецких националистов. Его обвиняют в том, что он слишком долго молчал и даже внес свою лепту в разрушение турецкой демократии. Многие полагают, что своим выходом из рядов ПСР он просто сводит счеты со своими недругами, а курс партии его волнует в меньшей степени.

Подобная критика звучит и в адрес экс-министра экономики Али Бабаджана. Впрочем, ему доверяют больше, чем Давутоглу. В Турции полагают, что он действительно может создать либерально-консервативную партию, которая будет проводить реформы - так же, как это делала ПСР в первые годы своего правления.