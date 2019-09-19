Выборы в Израиле: Нетаньяху получил большинство в парламенте 19.09.2019, 7:55

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО: REUTERS

Подсчитаны 90% голосов.

После подсчета 90% голосов на выборах в парламент Израиля, стало известно, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд получит всего 55 мест из 120.

Об этом сообщает Haaretz.

Левоцентристский блок соперника Нетаньяху экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца получит 56 мандатов.

Несмотря на то, что ни одна из партий не получила однозначного перевеса, Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра.

Внеочередные выборы в Кнессет состоялись второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.