Выборы в Израиле: Нетаньяху получил большинство в парламенте
- 19.09.2019, 7:55
Подсчитаны 90% голосов.
После подсчета 90% голосов на выборах в парламент Израиля, стало известно, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд получит всего 55 мест из 120.
Об этом сообщает Haaretz.
Левоцентристский блок соперника Нетаньяху экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца получит 56 мандатов.
Несмотря на то, что ни одна из партий не получила однозначного перевеса, Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра.
Внеочередные выборы в Кнессет состоялись второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.