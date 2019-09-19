Парня с бубном испугались 5 19.09.2019, 10:51

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Фото: RFE/RL

Россияне — о похищении шамана, шедшего изгонять Путина.

В Бурятии ночью 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идет в Москву изгонять Путина из Кремля. Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии один из его сторонников, ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана...Их было, может быть, несколько десятков человек", – говорит свидетель похищения.

По словам очевидцев, понять, кто производил задержание, было невозможно, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения. В руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехало около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

В опубликованном одним из сторонников шамана видео рассказываются подробности задержания: "Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал".

Где сейчас находится Габышев, неизвестно, предположительно, его увезли в Улан-Удэ. Его сторонники поехали искать его в город. По мнению собеседника Сибирь.Реалии, задержание производили сотрудники спецслужб. Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".

Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза. В региональном МВД корреспонденту нашего сайта отказались комментировать задержание шамана. В Следственном комитете Бурятии заявили, что не имеют отношения к его задержанию.

Несколько часов назад глава республики Алексей Цыденов опубликовал короткий пост на свой странице в фейсбуке. Некоторые пользователи соцсети считают, что фраза связана с задержанием Габышева. В своих комментариях жители региона прямо говорят об этом и требуют прекратить преследования задержанных на акциях протеста в Улан-Удэ в поддержку шамана и его сторонников.

Источник, близкий к региональному отделению партии "Единая Россия", заявил Тайге.инфо, что "все в шоке".

Соцсети уже отреагировали на новость о похищении шамана. Вот несколько комментариев из "Вконтакте":

Светлана Кущ

Сильная власть! Парня с бубном испугались!!! Пусть бы патриарх навстречу вышел кадилом, что сажать-то?!

Василий Крючков

Блин я так надеялся что он дойдет

Антон Долговрубающийся

Это было предсказуемо .Маразматики так и должны поступать

Георгий Минаев

Насколько ничтожна власть, которая испугалась шамана из деревни

Кирилл Васильев

Царь испугался

Илья Евгеньевич

У деда уже конкретная паранойя- то на саммитах пьет только из своей кружки, губернаторами и министрами ставит своих телохранителей, теперь вот шамана испугался...

Черная Метка

Толпа дармоедов-шнырей рабочего возраста, на украденные у нищего народа деньги, щемит недовольный нищенством народ.

Мария Баженова

надо было скинуться всей Россией на самолет, чтоб наверняка добрался и не к 2021 году )

Олег Сенкевич

Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы.

Katrin Ovchinnikova

Скорее всего (судя по количеству напавших) это местная власть расстаралась.

Ольга Портнова

Наивный якутский шаман...Неужели с самого начала не было понятно,что так и будет? Параноик настолько уже неадекватен,что собственной тени боится.А тут-шаман.

Александр Козин

Посмотрим, кто впишется за шамана. Он то за всех шел...

Татьяна Никитина

Шаман и полпути не прошел,а у кого-то уже мандраж начался)))

ФЕЕРИЯ ИДИОТИЗМА

любая критика власти - это экстремизм и терроризм.

всех недовольныx в тюрьму

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева, который идет в Москву, по его словам, изгонять Путина. В ночь на четверг, после инцидента с баллончиком митинг был окончательно разогнан. Всего было задержано 17 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Ранее бурятские шаманы из религиозной организации "Тэнгэри" попытались остановить Габышева. Возле Улан-Удэ его коллеги встретили его и заявили, что тот перестанет быть шаманом, если сделает еще шаг в сторону Москвы. Габышев продолжил путь в столицу, но в Улан-Удэ, по словам очевидцев, заходить не стал.

В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собрались более 700 человек. Главный лозунг митинга был "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует добраться за два года. Выступающий утверждал, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что уже начал это делать, пока его главные действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".