Рейтинг ФИФА: Сборная Беларуси по футболу улучшила свои позиции 19.09.2019, 17:13

Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Международная федерация опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных.

Сборная Беларуси поднялась на две позиции и теперь занимает 82-е место, пишет "Прессбол".

Рейтинг ФИФА. 19 сентября

1 (1). Бельгия — 1752 очка

2 (3). Франция — 1725

3 (2). Бразилия — 1719

4 (4). Англия — 1662

5 (6). Португалия — 1643

6 (5). Уругвай — 1639

7 (9). Испания — 1631

8 (7). Хорватия — 1625

9 (8). Колумбия — 1622

10 (10). Аргентина — 1614...

13 (16). Голландия — 1586...

16 (15). Германия — 1580...

33 (29). Северная Ирландия — 1488...

82 (82). БЕЛАРУСЬ – 1294

91 (94). Грузия — 1264...

102 (100). Эстония — 1212...

Напомним, в сентябре сборная Беларуси обыграла команду Эстонии (2:1) в квалификации EURO'2020 и уступила дружине Уэльса в товарищеском матче (0:1).