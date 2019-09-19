Иностранцев освободят от госпошлины за пропуск в пограничную зону 2 19.09.2019, 18:27

Это значительно упростит порядок пребывания иностранцев в пограничной зоне.

19 сентября Александр Лукашенко подписал указ №351 "О нахождении на приграничной территории", передает БелТА.

Согласно этому указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, не должны будут платить государственную пошлину за выдачу пропуска на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне. Это значительно упростит порядок пребывания иностранцев в пограничной зоне, создаст дополнительные условия для включения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысит привлекательность туристических объектов.

Сообщается, что новый указ не повлияет на повседневную жизнь законопослушных граждан.