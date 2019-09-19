Навстречу стабильной стагнации Вадим Лебедев, «БелГазета»

19.09.2019, 19:10

Следующий год будет стабильным разве что с точки зрения низких темпов роста экономики.

Авторы проекта честно признают, что большинство параметров программы социально-экономического развития на 2016-20гг. в завершающем году пятилетки окажется недостижимым. Попытки сформировать условия для ускоренного роста экономики оказались не слишком удачными. В результате макроэкономическая сбалансированность получается довольно шаткая, а уровень жизни населения растет куда медленнее, чем планировалось.

НАДЕЖДЫ ТОЛЬКО НА СЕБЯ

Предполагается, что ВВП вырастет всего на 2,5% вместо предусмотренных программой 4,9-5,9%. Более половины - 1,3 п.п. роста ВВП - должен обеспечить внешний спрос. Для этого требуется, чтобы экспорт вырос на 3,3%, в т.ч. его физический объем - на 3,1%. Власти надеются, что ранее принятые меры стимулирования позволят компенсировать достаточно умеренный внешний спрос и подстегнут рост экспорта инвестиционных и сложнотехнических товаров (+5,6%) и услуг (+5,8%), в т.ч. информационных - на 10,5%, строительных - на 5,9%, транспортных - на 4,5%. Если не возникнут «инфраструктурные и логистические ограничения». Иными словами, если восстановится транзит нефти и не будет других скандальных историй. При этом ожидается сокращение экспорта сырьевых товаров на 7,1%, в т.ч. нефти и нефтепродуктов - на 7%, калийных удобрений - на 7,3%. Так что о запланированном программой росте экспорта товаров и услуг на 15,2-15,8% не стоит и мечтать.

Удержаться от увеличения отрицательного сальдо можно, только если импорт будет расти медленнее - на 2,8%, в т.ч. физические объемы - на 2,4%. В результате чистый экспорт обеспечит 0,4 п.п. прироста ВВП.

Внутренний спрос принесет около 1,2 п.п. роста экономики - если удастся сбалансировать соотношение потребительского и инвестиционного спроса. Так, конечное потребление должно вырасти всего на 2,2%, в т.ч. домашних хозяйств - на 2,9%. По мнению правительства, этого вполне достаточно: отложенный спрос, сформировавшийся в кризисные годы, граждане в 2017-19гг. успели удовлетворить. К тому же кредитная нагрузка на физических лиц слишком выросла, а доходы пора возвращать к равновесному уровню. Это означает, что реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут лишь на 2,4% вместо 5,4-6,2% по программе. Номинальная начисленная зарплата в среднем достигнет BYN1130 (+7,2% к текущему году), а у бюджетников- 80% этой суммы. Чуть больше подрастут трансферты населению, чтобы приблизиться к целевому соотношению пенсий по возрасту и среднемесячной зарплаты до 40%. Одновременно производительность труда, объявленная главным фактором экономического развития, должна вырасти всего на 2,1% вместо планировавшихся 4,3-5,4%. Между тем, в текущем году она росла в 5 раз медленнее доходов населения.

Чтобы получить хотя бы 2,5-процентный рост экономики, по расчетам правительства, нужно BYN31,5 млрд инвестиций в основной капитал. Это лишь на 3,9% больше, чем в 2019г., тогда как по программе должно быть 11,8-12,9%. При этом надеяться приходится в основном на собственные средства организаций и кредиты банков, которые должны расти адекватно росту выручки - потому как кредитная нагрузка и так высока, а финансовое положение ряда госпредприятий остается тяжелым. К тому же экономике грозит вынужденное повышение цен на топливо из-за налогового маневра.

Еще один источник - прямые иностранные инвестиции, которые ожидаются в размере до $1,7 млрд.

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В следующем году вряд ли удастся решить застарелые проблемы, связанные с финансовой неустойчивостью многих промышленных организаций, слабой инвестиционной и инновационной активностью, низким технологическим уровнем и недостаточной эффективностью госсектора, высоким уровнем государственного и валового внешнего долга. В этих условиях развитие экономики в ближайшей перспективе возможно только в условиях сложившихся инерционных трендов, поскольку никакие структурные реформы по-прежнему не планируются.

Догнать прогноз роста ВВП на пятилетку (12,1%) можно лишь, если в следующем году экономика вырастет на 5,8%. Для этого пришлось бы «разогреть» внутренний спрос с помощью фискального и монетарного стимулов и резкого роста экспорта. Однако при нынешней импортоемкости экономики потребовалось бы дополнительно изыскать около BYN10 млрд - с помощью внешних заимствований госсектора, дополнительной денежной эмиссии или расходования международных резервных активов, которых и так хватает лишь на 2,1 месяца импорта.

Еще один источник - продажи госсобственности (что президент ни за что не одобрит). Так что «разогрев» породит множество макроэкономических дисбалансов, последствия которых обойдутся слишком дорого. Это может быть спад экономики примерно по 1,5% в последующие два года и снижение накопленного роста ВВП за три года на 5-5,5 п.п. больше, чем планируется сейчас.

Увеличить экспорт, чтобы выполнить план пятилетки, пришлось бы на 16%, т.е. до $49,5 млрд, в т.ч. экспорт несырьевых товаров - на 21%, а услуг - на 19%. Это заведомо недостижимо, если только не произойдет волшебное улучшение конъюнктуры внешних рынков. Однако там скорее можно ожидать продолжения торговых конфликтов между глобальными игроками, падения цен на сырье и объемов инвестиций.

Поэтому достичь программного роста ВВП без раскручивания инфляционно-девальвационной спирали вряд ли получится. Но инфляция не должна превысить 5% - единственный показатель, который останется соответствующим программе пятилетки. Именно на такой прогнозный параметр инфляции будут индексироваться ставки налогов, установленные в белорусских рублях. Правда, акцизы в рамках их гармонизации в ЕАЭС вырастут побольше: на крепкие алкогольные напитки - на 6%, а на табачные изделия - на 10-25%.

Напомним, МВФ ожидает, что белорусская экономика в следующем году вырастет всего на 2,2%, Всемирный банк - на 2,4%, ЕБРР - на 1,8%, Евразийский банк развития - на 1,9%. Т.е. оптимизма у белорусского правительства всего на 0,1-0,7 п.п. больше, чем у зарубежных аналитиков, а у Минфина - практически столько же. При этом целевой сценарий правительства основан на более оптимистичной оценке ситуации в странах - основных торговых партнерах. В частности, ожидается, что в России ВВП вырастет на 2%, среднегодовая цена нефти Urals удержится на уровне 60$/баррель, а курс российского рубля- 67,2$/RUB. Из таких предположений и верстается бюджет на следующий год.

Цифры проекта прогноза свидетельствуют, что кризис 2011-15гг. перерос в длительный период стагнации, который охватил всю текущую пятилетку и затронет следующую. Поэтому, если власти всерьез надеются достичь 100-миллиардного ВВП, придется все-таки заняться реформированием экономики или как-то объяснять населению, почему уровень жизни все больше отстает от цивилизованного мира.

Вадим Лебедев, «БелГазета»