Помпео заявил о наличии важной информации об атаках на НПЗ в Саудовской Аравии

Помпео заявил о наличии важной информации об атаках на НПЗ в Саудовской Аравии3
- 20.09.2019, 9:48
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Госсекретарь США получил информацию после встреч с представителями арабских стран.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что получил «важную информацию» об атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.
Информацию для президента Дональда Трампа Помпео получил во время встречи с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает Голос Америки.
Помпео сообщил, что существует «колоссальный консенсус» о том, что ответственность за атаку несет Иран.
Ранее глава Госдепа сообщил, что США хотят «мирного урегулирования» кризиса.
Напомним, 14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.
По данным источников в американском правительстве, атака на Saudi Arabia была совершена из Ирана. При нападении использовались беспилотники и крылатые ракеты.
После атаки нефть подорожала до $71 за баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день.