Помпео заявил о наличии важной информации об атаках на НПЗ в Саудовской Аравии 3 20.09.2019, 9:48

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США получил информацию после встреч с представителями арабских стран.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что получил «важную информацию» об атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.

Информацию для президента Дональда Трампа Помпео получил во время встречи с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает Голос Америки.

Помпео сообщил, что существует «колоссальный консенсус» о том, что ответственность за атаку несет Иран.

Ранее глава Госдепа сообщил, что США хотят «мирного урегулирования» кризиса.

Напомним, 14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.

По данным источников в американском правительстве, атака на Saudi Arabia была совершена из Ирана. При нападении использовались беспилотники и крылатые ракеты.

После атаки нефть подорожала до $71 за баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день.