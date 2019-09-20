Фотофакт: На стройке метро в котлован упал кран 1 20.09.2019, 11:25

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Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но все-таки пострадал.

На стройке третьей линии метро в Минске упал автокран. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на МЧС Минска.

Вечером 19 сентября на улице Короля в Минске в котлован вентсбойки упал автомобильный кран. Это случилось в 18.30 на стройке метро, когда перемещали металлическую опалубку. Глубина вентсбойки — 25 метров.

Пострадал машинист автокрана. Он был в кабине управления, в момент падения выпрыгнул в котлован. Его доставили в больницу, предварительный диагноз — перелом.

Механические повреждения получили автокран и временный упор для стабилизации стены котлована. Причину происшествия устанавливают.