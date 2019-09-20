Как простой заводской столяр оказался должен государству $1,5 миллиона за один документ 20.09.2019, 12:22

Начиналось все безобидно.

Если вам кажется, что вы попали в финансовую западню, то эта история поможет вам расставить акценты иначе. Сложно придумать больший кошмар, чем тот, в который попал Денис Горячко с семьей. Начиналось все безобидно: в 2007 году на какой-то дружеской встрече с близкими и неблизкими знакомыми парню предложили небольшой гонорар, приведший спустя много лет к фантастическому долгу, пишет onliner.by.

Денис и сейчас мало что понимает. В 2007-м ему было 23 года и ПТУ за плечами. Вместо постоянной работы — мелкие подработки. Знаний в бизнесе и как все устроено юридически — ноль.

— Знакомые сказали, что есть некая фирма, которая находится в процедуре банкротства. Для формальности нужно поменять директора — можешь им стать? За это мне дали $200 и обещали дать еще столько же через какое-то время. Встретились. Я даже не помню, подписывал что-нибудь или нет. Один раз, наверное.

Наверное, что-то подписывал, раз стал директором фирмы «Инлент» вместо прежнего — по фамилии Руденко.

— Разошлись и забыли. В 2010 году я женился, родились дети.

Денис нашел постоянную работу и превратился в обычного трудящегося белоруса.

«Приходите, вы свидетель»

Первая тревожная весточка прилетела спустя 10 лет, когда Дениса пригласили в Департамент финансовых расследования КГК по Минской области.

— Меня вызвали в качестве свидетеля, — вспоминает директор Горячко. — Насколько я понял, они занимались расследованием дела в отношении компании «Лентил» или связанных с ней фирм. В деле был список участников, подозреваемых в финансовых махинациях. Сам я понятия не имел, чем занимается или занималась компания, и ввиду своей неграмотности (или халатности) даже не интересовался. К сожалению.

В общем, на встрече Денис вспомнил, как знакомился, чего просили. Рассказал, что ничего не делал, не получал, не скрывался и вообще он простой слесарь. И ушел, решив, что все позади. Он ведь знает, что ни в чем не виноват — зачем вообще следить за ходом дела? Не интересно.

Письмо на работу. «Вы должны 3 млн 148 тыс. рублей»

Из материалов дела: в ноябре 2006 года в Минске была зарегистрирована компания «Инлент». В деле не указано, чем она занималась, понятно только, что чем-то торговала. Первым директором был Руденко. С 22 октября 2007 года — Денис. Собственно, в этом 2007 году компания и осуществляла свою деятельность.

Потом перестала. И в 2015 году Мингорисполком принял решение о ликвидации. По такому поводу в 2016-м была проведена проверка налоговой. Инспекторы запросили документы — никто, конечно, не ответил, потому что никого в компании уже не было. После этого налоговая проверила движение по счету в банке. А там — поступления порядка 1,8 млн деноминированных рублей.

Это приводит к образованию задолженности по уплате налогов в размере чуть больше 1 млн рублей и пени в размере чуть меньше 2 млн рублей. Из-за огромного размера долга ликвидацию компании приостановили, а в руководство назначили антикризисного управляющего. А тот подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности двух руководителей: Руденко и Дениса.

Беда пришла в 2018 году в виде письма по месту работы.

Оказалось, что пока Денис в образе ни в чем не виновного менеджера забывал об обстоятельствах дела, к нему по месту прописки (семья Дениса живет по другому адресу в Минске) одна за другой шли повестки в суд. Он их не забирал, но в рамках хозпроцесса считался извещенным надлежащим образом. 3 августа 2017 года экономический суд Минска вынес решение: взыскать в пользу банкротящейся компании «Инлент» 3 млн 148 тыс. 172 рубля 89 копеек с Дениса по субсидиарной ответственности. Чуть позже компания «Инлент» уступила права требования налоговой Центрального района Минска. И еще сверху 10% пошлины.

— Изначально к ответственности привлекали нас двоих: меня и Руденко. Но к тому времени он ушел из жизни. Получается, если со мной сейчас что-нибудь случится, исчезнет и долг, — так Денис впервые узнал, сколько стоит его жизнь.

Только когда Денис получил письмо, он стал шевелиться. Но оказалось, что все сроки обжалования прошли и в конце августа 2017-го оно вступило в силу.

Вот уже больше года он отдает 50% зарплаты.

Осталось еще около 200 лет.

— Я даже не представляю себе, как физически выглядит такая сумма денег, — разводит руками Денис. Сам он из многодетной семьи, которая о роскоши получала представление только по картинке из телевизора.

Возможно, он даже знал о приходящих повестках, но был уверен, что речь идет о том же деле, в котором выступал свидетелем. Ну и собственно, «чего идти, если я не виновен?».

— Это была моя последняя ошибка. Нужно было, конечно, идти на суд. Тогда бы я, вероятно, выиграл дело. Сейчас все сроки прошли. Для подачи надзорной жалобы о пересмотре сроков нужно $12—13 тыс. — не факт, что ее удовлетворят. Скорее всего, сошлются на истекшие сроки, и все.

Семья Дениса проконсультировалась с адвокатом, который сказал: 99%, что все ваши попытки оправдаться будут безуспешны, не дергайтесь.

Но как тут не дергаться? Из вариантов, помимо оплаты долга, — только бежать из страны, где стало непозволительно дорого жить. Этого Денис делать не хочет.

— Я не знаю, чем закончилось уголовное дело, на которое меня вызывали свидетелем. Насколько я понимаю, компания признана лжеструктурой. Тогда нелогично по субсидиарной ответственности привлекать человека, который был лишь свидетелем по тому делу. Если бы я что-то натворил, меня бы посадили, разве нет?

Денис говорит, что готов понести какую-то вину за свою неосмотрительность, но размер наказания…

— Мысли? У меня семья разваливается. Нужно двух девочек растить. Никаких схем по переводу на другое место работы с серой зарплатой придумывать не хочу. Потому что как только я перестану платить, вероятно, появятся вопросы и начнутся проблемы с исполнителями.

С бывшими знакомыми, которые втянули Дениса в аферу, он не встречается и претензии в их адрес сформулировать не может.

— Где друзья? Нигде. Я с Руденко пересекался раз-два. Ну, познакомился тогда с людьми — и что? Мстить мне теперь им всем? Ну, скажут они мне, что и сами ничего не знали и впервые кого-то увидели.

Пока что Денис с женой написали обращение на имя Александра Лукашенко. Они не знают, какие полномочия у него есть для решения их беды, но раз он решительно изменил ситуацию в гомельской школе, то и здесь сможет разобраться.

Адвокат Владислав Пехота: «Остается лишь пробовать»

— Без изучения всех материалов дела и в отсутствие полной картины оценивать законность и обоснованность решения суда сложно.

25 ноября 2017 года был опубликован декрет Лукашенко №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства» (вступил в силу 26.02.2018), согласно которому к субсидиарной ответственности можно привлечь, только если к банкротству привели умышленные виновные действия соответствующего лица.

(Пункт 5.6 декрета №7 от 23.11.2017. «Собственник имущества юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц».)

До вступления в силу декрета №7 лиц привлекали к субсидиарной ответственности на основании части 2 статьи 11 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и части 2 пункта 3 статьи 52 Гражданского кодекса, действовавшей на тот момент.

(Часть 2 статьи 11 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». «Если экономическая несостоятельность (банкротство) должника — юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в том числе руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника».)

В соответствии с указанными положениями к субсидиарной ответственности привлекались определенные лица (в том числе директор), и при этом законодательство позволяло привлекать за бездействие. Также в законе не было указаний ни на форму вины, ни наличие умысла в действиях таких лиц.

Таким образом, на практике привлекали всех вне зависимости от размеров долей, степени участия в делах общества, а нередко привлекались к субсидиарной ответственности люди, которые вовсе не имели личного интереса в делах компаний.

Решение о привлечении Дениса к субсидиарной ответственности принято 3 августа 2017 года, то есть до вступления декрета №7 в силу, а значит, формально в рамках действовавшего на то время закона.

Однако если исходить из того, что данное предприятие использовалось иными лицами для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, и именно действия этих лиц повлекли доначисление налогов, пеней и процентов предприятию, то экономический суд должен был затребовать приговор в отношении этих лиц и исследовать его в судебном заседании, если такой приговор имелся к моменту вынесения решения судом. Если же судом этого сделано не было, то можно ставить под сомнение обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности Дениса.

К сожалению, все сроки для обжалования данного решения пропущены. Остается лишь попробовать обратиться в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но решение о конкретных действиях необходимо принимать лишь после изучения всех материалов дела.