Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским 1 21.09.2019, 9:58

Джо Байден

Президента США обвиняют в злоупотреблении властью.

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал главу государства Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором могла идти речь о давлении на последнего.

Как передает "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter

"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.

Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.

9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

The Washington Post и The New York Times писали, что речь шла о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки доложил руководству, что одно из обещаний, прозвучавших из уст Трампа, вызывает тревогу.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор между Зеленским и Трампом "был долгим, дружеским и касался многих вопросов". При этом министр убежден, что давления на Зеленского со стороны Трампа не было.