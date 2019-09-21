В Израиле нашли 1500-летнюю мозаику с изображением Христа 21.09.2019, 12:06

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Ученые обнаружили уникальную фреску в городе Гиппос.

Как стало известно, ученые обнаружили уникальную фреску с изображением Христа в Израиле на месте сожженной церкви. Она была найдена при проведении раскопок в городе Гиппос.

Об этом сообщает издание Mirror.

На самой мозаике изображен сюжет из Библии, когда Иисус накормил небольшим количеством еды более 5000 жителей города.

Эта мозаика находила в посещении древней церкви, которая была сожжена в 700 голу нашей эры. Но ей удалось сохраниться при этом. Ученые выдвинули предположение, что при пожаре ее завалило остатками церкви и таким образом она не пострадала от огня.

«Очевидно, что в мозаике могут быть разные объяснения описаний хлебов и рыб, но вы не можете игнорировать сходство описания в Новом Завете», — рассказал главный археолог, доктор Майкл Айзенбург.

В Евангелии от Иоанна указывается, что после трапезы «Иисус отправился на другую сторону Галилейского озера, что зовется также Тивериадским». Именно возле этого озера и нашли остатки церкви и мозаику.

Ученые уверены, что древние жители этого города были хорошо знакомы с чудесами Христа, поэтому именно такой сюжет был выбран для церкви.