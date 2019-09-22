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Посол США о России: Мы стоим на пороге очень интересных событий

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  • 22.09.2019, 8:48
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Посол США о России: Мы стоим на пороге очень интересных событий
Джон Хантсман

Они произойдут в ближайшие несколько лет.

В России в ближайшие годы произойдут "очень интересные события". Такое мнение посол США в РФ Джон Хантсман выразил в интервью телеканалу Дождь.

"Мы на пороге очень интересных событий в ближайшие несколько лет. Мне жаль, что меня здесь не будет, чтобы наблюдать эти события и докладывать о них. Думаю, будущее будет довольно интересным. Довольно интересным и поистине увлекательным, возможно, даже непредсказуемым", – сказал он.

Хантсман считает, "что в отношении будущего России есть неопределенность".

"Думаю, мы наблюдаем изменение шаблонов, причем незадолго до 2021 года, когда состоятся парламентские выборы, которые, на мой взгляд, будут иметь огромное значение. Главными будут вопросы о будущем России, о том, где она окажется. В плане политики, экономики, заботы о гражданах, а также будет ли существовать гражданское общество", – отметил дипломат.

Хантсман в 1992–1993 годах был послом США в Сингапуре, в 2005–2009 годах – губернатором американского штата Юта, в 2009–2011 годах – послом в Китае, с 2017 года – посол Соединенных Штатов в Москве.

6 августа Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Он планирует завершить каденцию 3 октября, чтобы баллотироваться на пост губернатора штата Юта, отмечало издание The Hill.


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