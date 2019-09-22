Жители Кореличей жестко ответили на «охи» и «ахи» Лукашенко 9 22.09.2019, 10:12

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Не до «гордости» за легпром, когда у тебя зарплата меньше $150.

Выступая перед работниками «Кореличи-Лен», Лукашенко признал, что белорусы до сих пор не научились быть продавцами собственной продукции. Свои слова он подкрепил историей о том, как он подарил жене американского президента Мелании Трамп льняную ткань:

— Они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься.

Слова Лукашенко работники предприятия встретили улыбками. Но долгой ли будет их радость? Кореличский район — дотационный. Средняя зарплата здесь одна из самых низких в области.

— Работать из поселка ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего, — рассказывают местные жители. Работают шоферами, механизаторами, доярками, свинарками. Те, кто хочет жить в достатке, ездят на заработки в Россию, — рассказывали год назад «Салідарнасці» местные жители.

Молодежь после получения диплома, как правило, домой возвращаться не торопится.

А вот что услышали в Кореличах накануне приезда правителя корреспонденты портала tut.by:

— В ЖКХ лучше получают, например, но все зависит от того, кем ты работаешь, конечно. У нас здесь трудно со всем. Нет предпринимателей почти, работы тоже нет. Многие уезжают — кто в Польшу, кто по Европе дальнобоит, кто в Минск или в Гродно потянулся. У нас же с каждым годом населения все меньше и меньше. Чтоб тысяч шесть набралось народу… Сколько люди у нас получают? Ну 300−400 рублей, может быть 500.

Вряд ли сегодняшняя непростая ситуация в Кореличском районе характерна только для этого региона. Похожие рассказы можно услышать практически везде в белорусской провинции.

И виной тому, что жителям глубинки сегодня не до охов и ахов четы Трамп то, что страна находится в ручном управлении уже четверть столетия. Сложно научиться продавать свой товар, если за тебя все время кто-то решает: какие семена посеять, где купить пресс, когда убрать кукурузу.