Азовский фронт президента Зеленского 6 Сергей Стельмах «Крым.Реалии»

22.09.2019, 12:33

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Противостояние Украины и России на этом направлении в любой момент может вновь перейти в острую фазу.

Если Москва не сможет навязать Владимиру Зеленскому реализацию Минских договоренностей в собственной трактовке, возможна эскалация по всему периметру, включая Азовское море. Россияне имитируют переговорный процесс с Киевом, одновременно намереваясь потуже затянуть морскую петлю вокруг Украины.

История с возвращением в Украину кремлевских узников и политические баталии вокруг так называемой «формулы Штайнмайера» отодвинули на второй план саму причину, по которой украинские моряки оказались в лапах ФСБ. Москва, используя аннексированный полуостров как огромную базу, начала «ползучую аннексию» Азовского моря. Задерживая торговые корабли и используя мост через Керченский пролив как шлагбаум, россияне организовали фактическую блокаду украинских портов на Азове.

Изначально было понятно, что Москва отрабатывает последующую блокаду портов уже в Черном море, о чем Киев предупреждали западные союзники. Точкой невозврата для российских властей стало открытое нападение на украинских моряков, захват 24 военнослужащих и трех украинских кораблей у берегов Крыма. Несмотря на освобождение пленников, точку в этой истории ставить еще рано.

Противостояние Украины и России в Азовском и Черном морях в любой момент может вновь перейти в острую фазу. При этом российские власти Крыма и кремлевские пропагандисты болезненно реагируют на претензии Запада по поводу действий Кремля. Представители НАТО неоднократно обращали внимание, что Москва целенаправленно создает проблемы для свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

На днях на официальном сайте Североатлантического альянса был опубликован материл, в котором приводились цитаты военно-морского эксперта НАТО Пола Бекли. В статье, озаглавленной «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям?», Пол Бекли отметил, что свобода передвижений на море является основой экономик стран Запада, их инфраструктуры, свободы и образа жизни. Около 90% мировой торговли осуществляется через морские пути. В то же время, говорит эксперт НАТО, портовые города являются легкой целью военных операций или атак, направленных на подрыв экономики.

«Мины и подводные лодки одинаково являются эффективным способом блокирования свободного доступа к морям», – отметил Пол Бекли. По его словам, недавние события в Персидском заливе (противостояние США и Ирана в Ормузском проливе – авт.) и в Азовском море продемонстрировали потребность в мощных военно-морских силах, а также наличие возможностей для НАТО находить и уничтожать морские мины.

О том, что россияне минируют акваторию Азовского моря, командование украинских ВМС сообщало еще осенью прошлого года. Касательно ситуации в Черном море, власти США неоднократно касались этого вопроса. Еще летом тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон намерен защищать интересы своих союзников в Черноморском бассейне.

«Нас очень беспокоит то, что происходит. На Черном море действует ряд наших союзников по НАТО, и мы бы хотели, чтобы свободное судоходство по Черному морю было доступно всем прилегающим государствам и торговым компаниям, которые это море используют... Мы пытаемся вести откровенные и прямые переговоры с ними (с Россией – авт.) о контроле над вооружениями, и, предполагаю, эти переговоры продолжатся. Соединенные Штаты всегда будут защищать свои интересы в мире, а также интересы своих друзей и союзников», – говорил американский чиновник.

Кремлевские пропагандисты и российские власти аннексированного полуострова восприняли слова Пола Бекли как намерение НАТО (фактически американцев) заходить в Азовские море с целью уничтожения мин, расставленных россиянами. Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Юрий Гемпель заявил российским журналистам, что Москва не позволит боевым суднам Альянса зайти в Азовское море. «Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море и в наших территориальных водах. Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. Кораблям НАТО категорически нечего делать у наших границ, тем более что в этом нет никакой необходимости. Хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет», – заявил депутат.

Господин Гемпель произнес дежурную фразу о том, что согласно договоренностям между Россией и Украиной, Азовское море является внутренним морем обоих государств. «Заходы военных кораблей могут осуществляться только с согласия обеих сторон, а Россия согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст», – заявил российский парламентарий. Видимо, господин Гемпель и его руководители уверены, что мнение Киева в этом вопросе как бы является формальностью.

Кремль только имитирует переговорный процесс с Владимиром Зеленским, готовясь в любой момент ударить со стороны оккупированных территорий и Азовского моря

В реальности статус «внутренних вод» нужен россиянам, чтобы использовать в акватории Азовского моря любое вооружение без каких-либо ограничений. В том числе и противокорабельные мины.

В НАТО трезво оценивают ситуацию в Азовском море и подлинные мотивы кремлевского начальства. Россияне ведут реальную войну против Украины и экономическую войну против стран НАТО. Смягчение санкций будет только стимулировать Кремль к дальнейшей агрессии. Когда Пол Бекли говорил об уязвимости портовой инфраструктуры, речь шла, в том числе, и об украинских портах в Черном и Азовском морях.

Кремль только имитирует переговорный процесс с Владимиром Зеленским, готовясь в любой момент ударить со стороны оккупированных территорий и Азовского моря, которое россияне хотят превратить в непроходимую топь. Пока у президента Владимира Путина сдержано реагируют на нежелание Киева выполнять Минские соглашения в российской трактовке, но так будет не всегда. Если Москва не сможет навязать Киеву «особый статус» для Донбасса, Кремль вернется к военным методам решения «украинского вопроса», используя аннексированный Крым и ОРДЛО в качестве плацдармов для наступления.

Сергей Стельмах «Крым.Реалии»