Вперед, к победе шаманизма! Александр Сотник

22.09.2019, 16:02

Александр Сотник

Если бы шамана Габышева не было - его следовало бы придумать и пустить по России пешком - собирать войско.

Путинский назначенец министр внутренних дел Удмуртии А. Попов обпился "огненной воды", и под воздействием пьяных духов сел на катер покататься, но через какое-то время злые духи попутали его, и он вылетел на берег, врезавшись в толпу отдыхающих. В результате 1 человек получил тяжкие телесные повреждения, с которыми его доставили в больницу. Теперь дело пытаются замять.

А другой госслужащий - федеральный судья Криворучко - под воздействием других демонов упрятал на три с половиной года в тюрьму Павла Устинова, упрятал ни за что. Этот судья и раньше был одержим: к примеру, помогал гноить в тюрьме умирающего Сергея Магнитского, за что и был внесен в одноименный список. Но, вероятно, теперь злые силы овладели им полностью - настолько, что даже дочь Дмитрия Пескова, Лиза, не выдержала и, открыв девственный ротик, заявила о попытке "переворота": дескать, настолько распоясались демоны, что самому Путину угрожают!

И Генпрокуратура зашевелилась, и адвокат Кучерена побледнел, и бизнес-омбудсмен Титов встрепенулся, и самая "чистая едросня" возбурлила. Всё доброе духовенство в белых одеждах воспарило с копьями Справедливости в ангельских лапах во имя победы над ящером беззакония.

Ближайшее окружение Путина вряд ли верует в Бога, а вот в мистическую составляющую "верховного жреца" - очень даже верует. И это - еще одно объяснение иррациональной покорности допущенных к телу. Казалось бы - перед вами сморщенный плешивый полурослик, достаточно шмякнуть его по кумполу томиком любимого Адольфа - и эпоха "великой воровской Орды" закончится, и "шелковые пути" клептократии обрубятся, и много проблем закроется - но нет в его окружении ни единой личности, способной на такой исторический шаг. Все считают его небожителем или "ниспосланным свыше", ибо у кого еще на короткой пост-совковой памяти был такой мистический фарт с ценами на нефть? Кому еще столь неприлично низко кланялись западные "гады земные"? - даже и не вспомнишь. Так что, как ни крути, а Путин - единственный несменяемый персонаж в этом ущербном цирке страшных карликов. Он - лучшее воплощение морального уродства постсоветских вырожденцев. Так что все разговоры о каком-то там "транзите власти" - не более чем игра, придуманная для околокремлевских обитателей: "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы при вечном карлике не вешалось".

И уж совсем дерзким вызовом для погрязших в мистицизме чертей стал путь якутского шамана Александра Габышева, заявившего, что идет он из глубин России, к самым стенам Кремля шагает, дабы изгнать демона, поселившегося в сердце любимой страны. В этом целеполагании - сразу несколько преступлений против системы. Во-первых, замах на лубянского спец-помазанника; во-вторых, морально-нравственная оценка его деяний; в-третьих, обозначение своей принадлежности к "глубинному народу" и заявление от его имени; и, наконец, мистическая составляющая, когда монополия поддержки действия потусторонними силами перехватывается у Кремля и жестко обращается против него. Этот психологический "удар в бубен" уже вызвал "золотой дождь в памперсы" бурятского начальства, которое сначала прислало прикормленных местных спец-шаманов, специализирующихся на сожжении верблюдов, а теперь - и вовсе сорвал убогую крышу. В ночь на 19 сентября несколько десятков полицейских в масках окружили место стоянки Габышева и его сторонников, после чего без предъявления документов и законных оснований для задержания - взяли гражданина под белы ручки и увезли в направлении Улан-Удэ. Да, это - похищение, статья 126 УК, и неважно, каким образом данное преступление будет оформлено позже, и какими обвинительными формулировками прикроют сей государственный бандитизм.

Никакое местное начальство на подобный шаг самостоятельно пойти не могло: у него бы духу не хватило. Понятно, что решение принималось в АП, и толчком для его принятия стали события в Улан-Удэ, когда на центральной площади пришлось задерживать Дмитрия Баирова - обычного таксиста, ставшего соратником Габышева и буквально в считанные дни набравшим медийную популярность. Задерживать пришлось жестко, средь бела дня, после чего народ стал требовать его освобождения. И это был второй предупредительный "удар в бубен". В Кремле решили не ждать, когда Габышев и примкнувшие к нему 20 сподвижников-апостолов, доберутся до следующего крупного населенного пункта. Зачем им третий удар, способный срезонировать и ментально обрушить путинскую систему? Россия - поистине мистическая страна, здесь битва на "потустороннем поле" с привлечением "духов" и "привидений" может оказать самое что ни на есть реальное влияние на умы населения. "Умом Россию не понять". Она достаточно безумна, чтобы в решающую схватку за нее вступила даже не медицинская профессура, а бестелесные существа, рожденные в бреду галлюцинаций.

Ну, а пока в сумеречной зоне стабильности демоны играют в большую геополитику. И сирийские дети умываются кровью в процессе победоносных тренировок, и бойцы ВСУ ложатся в землю от "вынужденных ударов ополченцев", и неизвестные беспилотники громят саудитов, повышая ставки в борьбе за "грязное золото". Весь мир, вращая выпученными глазами, повсюду ищет руку Кремля. А нащупывает "цифру подлинного величия": 96 место в мире по уровню жизни, где на 95-м - Руанда, а 97-м - Кения.

Если бы шамана Габышева не было - его следовало бы придумать и пустить по России пешком - собирать войско. Потому что с этим потусторонним африканским вуду только войску шамана справиться под силу.

Александр Сотник, sotnik-tv.com