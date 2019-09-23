Ученые: На Земле формируется новый суперконтинент 1 23.09.2019, 8:05

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В скором времени возможно слияние Северной Америки и Сибири.

В настоящее время Сибирская платформа занимает большую часть территории Сибири, но в будущем она может соединиться с такой же платформой Северной Америки, а спустя еще 30 миллионов лет территория Японии присоединится к России. Такое заявление прозвучало из уст директора иркутского Института земной коры, члена-корреспондента Российской Академии Наук Дмитрия Гладкочуба, пишет tainy.net.

По его словам, те наработки, результаты и модели, которые наработаны до настоящего момента, дают возможность прогнозировать, каким образом в геологическом будущем континенты могут расположиться друг относительно друга. Уже сделан прогноз на 250 миллионов лет вперед. Сибирская платформа вновь расположится рядом с Северной Америкой, иными словами – произойдет завершение определенного суперконтинентального цикла, в результате которого сформируется новый суперконтинент.

Ученый отметил также, что более одного миллиарда лет назад (между 1,9 и 0,7 миллиарда лет назад) Северная Америка и Сибирь были одним большим континентом, общая площадь которого составляла боле 25 миллионов квадратных километров. Согласно утверждениям Гладкочуба, эта структура была ядром, вокруг которого происходило формирование всех суперконтинентов Докембрийского периода.

Он заявил о том, что примерно 600 миллионов лет назад произошло отделение Сибирской платформы от северной части Америки, между нами образовался палеоазиатский океан. Начались геологические процессы, результатом которых стало современное положение материков на нашей планете.

Гладкочуб отметил, что в настоящее время Сибирская платформа «влита» в Евразийскую плиту, являясь частью Евразии, однако в Архейский период жизни Земли ее вовсе не существовало.

После проведения соответствующих исследований было установлено, что гипотеза, утвердившаяся в мире, не соответствует истине, а потому не имеет прав на существование. 2,5 миллиардов лет назад, в Архейский период, Сибирской платформы в том виде, в каком она изображается на реконструкциях, не существовало. Были только отдельные микроплиты, которые затем объединились в единую структуру, известную в настоящее время, как Сибирский кратон. Произошло это примерно 1,9 миллиардов лет назад – подвел итог ученый.