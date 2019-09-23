Ученые обнаружили у берегов Антарктиды секретную субмарину с сокровищами 10 23.09.2019, 8:39

11,408

Исследователи смогли доказать существование несметных сокровищ в зоне вечной мерзлоты.

Ученые обнаружили у берегов Антарктиды секретную субмарину с сокровищами. Стоит отметить, что сокровища, о которых идет речь, уже много десятков лет находятся у берегов Антарктиды. Некоторые сторонник теории мирового заговора ассоциируют сокровища с немецкой армией, пишет ecosever.ru.

Так, недавно возле местных прибрежных регионов обнаружили субмарину, которая могла перевозить невиданное ранее ценное состояние, сколоченное во времена Второй мировой войны.

Специалисты уверены, что на снимках, сделанных со спутников, удалось обнаружить фрагменты утонувшей субмарины U-530, которую использовали как транспортное средство, перевозящего несметные сокровища.

Кроме того, специалисты NASA подтвердили данное предположение, так как им удалось выявить подобие уплотнения на Южном полюсе, у которого нет ничего общего с каменной породой.

По мнению экспертов, сокровища немецкой Германии могут находиться в одной из пещер Антарктиды. Но в силу наличия некоторых опасностей к таким пещерам не предпринимались экспедиции.