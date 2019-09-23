Фотофакт: Как выглядит капитальный ремонт в исполнении минского ЖКХ 8 23.09.2019, 17:05

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Жильцы не знают, что им делать.

Жильцы минского дома по пр. Партизанский 141 поделились с сайтом Сharter97.org фотографиями капитального ремонта, который начался в мае этого года и должен был закончится 30 августа.

«В доме разруха. Все в дырах. Сантехника вся разбита. В подвале одна стена рухнула, вторая под угрозой из-за ремонта труб. По договору сроки вышли. Что делать жильцам — непонятно. На улице холод. Начальству не дозвониться», — жалуются на ЖКХ минчане.