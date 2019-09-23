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Хозяину таксы, которая в Минске «разорвала» лицо ребенку, дали штраф

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  • 23.09.2019, 12:22
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Хозяину таксы, которая в Минске «разорвала» лицо ребенку, дали штраф

Суд вынес решение по делу о ЧП в парке «Кольт».

Суд Минского района вынес решение по делу о ЧП в парке активного отдыха «Кольт», где такса «разорвала» лицо ребенку. Хозяину собаки дали штраф, пишет tut.by.

Это был административный процесс. Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 15.47 КоАП (Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей). На хозяина собаки Александра Вараксу наложили штраф в размере 30 базовых величин. Это 765 рублей.

Мама пострадавшей Киры Доминики ставить в этом деле точку не планирует.

— Сейчас проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, — рассказывает Екатерина Войнилович-Ясюченя. — Когда получим результаты, тогда будем делать выводы. Если усмотрят вину парка, значит, к парку будут претензии. Вину хозяина собаки доказали, соответственно, он дальше будет отвечать по закону. Что касается личных моментов, от этого человека не было ни одного извинения. И суд, и вся эта история только потому, что в парке он вел себя так же.

По словам Екатерины, ее цель — добиться справедливости.

— Хозяин собаки не был в той ситуации, в которой я оказалась. Ребенку грозит серьезная операция на два тазобедренных сустава. Дочка стала болеть. И у меня просто нет другого выхода, кроме как его наказать.

Хозяин собаки Александр Варакса говорит, что никаких положительных эмоций по поводу решения суда не испытывает, так как пострадал ребенок. Как и раньше, продолжает он, их семья не отказывается от помощи в лечении Киры Доминики.

— Будете пробовать связаться с семьей девочки?

— Я не могу с ними выйти на связь, у меня нет их контактов, свои данные я им передал. Если ребенку нужна помощь, мы готовы помогать.

Возвращать таксу Амура в Минск хозяин пока не собирается. Сейчас собака живет у его друзей в Гомельской области.

Напомним, в августе 8-летнюю дочку минчанки Екатерины Войнилович-Ясючени пригласили на день рождения. Детский праздник проходил в парке активного отдыха в Ратомке. Пока родители именинницы оплачивали квест, дети оказались рядом с таксой других отдыхающих.

По словам Екатерины, пес «порвал» лицо ее дочери Киры Доминики, ребенка оперировали, больше недели девочка провела в больнице. Александр Варакса, хозяин собаки, говорил, что в тот день произошло чудовищное стечение обстоятельств. Пса Амура укусила оса. Собаку привязали чуть дальше от беседки, где был ее владелец. Когда Кира с компанией ребят подошли к животному, рядом находился друг Александра. ЧП произошло в считаные минуты. Что именно стало причиной беды, хозяин на тот момент не понимал, он предполагал, что девочка наклонилась, чтобы поцеловать собаку.


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