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Новые пикеты «Европейской Беларуси»: места и время проведения

  • 23.09.2019, 12:45
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Новые пикеты «Европейской Беларуси»: места и время проведения

Пикеты активистов гражданской кампании вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой ЕС.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» продолжают сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании».

Сегодня предвыборные пикеты пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Места и время проведения пикетов в Минске:

- Центральный вход в магазин ГУМ: 12.30 — 18.00,

- станция метро «Уручье», выход в сторону микрорайона «Уручье 3»: 14.00 — 18.30,

- станция метро «Академия наук», выход в сторону магазина «Академкнига»: 14.30 — 19.00,

- станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14.00 — 18.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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