Лукашенко: Беларусь и Китай разрабатывают мощное оружие 24 23.09.2019, 14:06

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Минск и Китай уже создали ракету средней дальности.

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания.

«Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — cказал Лукашенко.

Также Лукашенко спросил, как сейчас развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла об 558-м Авиаремонтном заводе в Барановичах, Оршанском авиаремонтном заводе, копании «Техника связи» в Барани. «Поручений было не одно. Особенно когда мы смотрели новые системы вооружений. Как реализуются эти поручения? Они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий. Они связаны с выпуском новейших образцов вооружения, которые мы способны сегодня создавать», — отметил он.

Отдельно он поинтересовался развитием ракетостроительной отрасли. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.

«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал Лукашенко.