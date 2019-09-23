Виктор Гончаренко: Хотим, чтобы «Борисов-Арена» называлась в честь Капского 23.09.2019, 14:16

Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Переименуют ли стадион БАТЭ?

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире программы "PRO спорт. Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился мнением о возможном переименовании "Борисов-Арены", пишет "Прессбол".

- Мы все хотим, чтобы "Борисов-Арена" называлась в честь Анатолия Капского. И чтобы какой-то памятник стоял возле стадиона. Не знаю, почему этого не происходит, где все стопорится... Надеюсь, со временем все равно это произойдет.