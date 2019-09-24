закрыть
24 сентября 2019, вторник, 11:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Демонстрация государственной глупости

  • Алексей Мельников
  • 24.09.2019, 10:19
  • 1,354
Демонстрация государственной глупости
Алексей Мельников

Отнятые у россиян пенсии – на оружие для Абхазии.

Если угодно, то это смысл подписанного Путиным распоряжения о модернизации вооруженных сил Абхазии.

Одновременно, это демонстрация государственной глупости.

10 лет, прошедших со дня признания властями России независимости Абхазии показали, что как самостоятельное государство Абхазия существовать не может. Нет признания в мире. Нет возможности самостоятельно развиваться. Только при поддержке России.

И каковы здесь перспективы?

Те же самые, что и в предшествующих 10 лет. Никаких.

Разумнее не тратить деньги на вооружение Абхазии, для которой военной угрозы со стороны Грузии нет. Достаточно российских гарантий безопасности.

Правильно было бы отказаться от признания независимости и способствовать мирной интеграции Абхазии (а для начала – Южной Осетии) в состав Грузии.

Это было бы рациональной стратегией для России.

Но нет – руководство России с тупым упрямством продолжает играть заведомо проигранную партию. Стратегически проигранную.

Нет слабости в том, чтобы признать ошибку. Но наши руководители этого не понимают.

Алексей Мельников, ЖЖ


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь