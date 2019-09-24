Демонстрация государственной глупости
- Алексей Мельников
- 24.09.2019, 10:19
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Отнятые у россиян пенсии – на оружие для Абхазии.
Если угодно, то это смысл подписанного Путиным распоряжения о модернизации вооруженных сил Абхазии.
Одновременно, это демонстрация государственной глупости.
10 лет, прошедших со дня признания властями России независимости Абхазии показали, что как самостоятельное государство Абхазия существовать не может. Нет признания в мире. Нет возможности самостоятельно развиваться. Только при поддержке России.
И каковы здесь перспективы?
Те же самые, что и в предшествующих 10 лет. Никаких.
Разумнее не тратить деньги на вооружение Абхазии, для которой военной угрозы со стороны Грузии нет. Достаточно российских гарантий безопасности.
Правильно было бы отказаться от признания независимости и способствовать мирной интеграции Абхазии (а для начала – Южной Осетии) в состав Грузии.
Это было бы рациональной стратегией для России.
Но нет – руководство России с тупым упрямством продолжает играть заведомо проигранную партию. Стратегически проигранную.
Нет слабости в том, чтобы признать ошибку. Но наши руководители этого не понимают.
Алексей Мельников, ЖЖ