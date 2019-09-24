Демонстрация государственной глупости Алексей Мельников

24.09.2019, 10:19

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Алексей Мельников

Отнятые у россиян пенсии – на оружие для Абхазии.

Если угодно, то это смысл подписанного Путиным распоряжения о модернизации вооруженных сил Абхазии.

Одновременно, это демонстрация государственной глупости.

10 лет, прошедших со дня признания властями России независимости Абхазии показали, что как самостоятельное государство Абхазия существовать не может. Нет признания в мире. Нет возможности самостоятельно развиваться. Только при поддержке России.

И каковы здесь перспективы?

Те же самые, что и в предшествующих 10 лет. Никаких.

Разумнее не тратить деньги на вооружение Абхазии, для которой военной угрозы со стороны Грузии нет. Достаточно российских гарантий безопасности.

Правильно было бы отказаться от признания независимости и способствовать мирной интеграции Абхазии (а для начала – Южной Осетии) в состав Грузии.

Это было бы рациональной стратегией для России.

Но нет – руководство России с тупым упрямством продолжает играть заведомо проигранную партию. Стратегически проигранную.

Нет слабости в том, чтобы признать ошибку. Но наши руководители этого не понимают.

Алексей Мельников, ЖЖ