В Минске побит температурный минимум 1956 года 4 24.09.2019, 14:07

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Последний раз в этот день было так холодно 63 года назад.

24 сентября около 6 часов утра столичные термометры показывали минус 3 градуса. По данным за 112 лет, так холодно в Минске не было уже более полувека. Прежний рекорд этого дня был зафиксирован аж в 1956 году - минус 1,4 градуса, пишет kp.by.

Белорусы, конечно, ожидали, что с приходом осени похолодает, но не думали, что так быстро. Накануне стартовал отопительный сезон в жилых домах и общежитиях, учебных заведениях, гостиницах, бассейнах и в других административных зданиях. А это на неделю раньше, чем в прошлом году – в Минске в 2018-м батареи начали греть с 1 октября. "А самый поздний срок начала подачи тепла в квартиры минчан был 20 октября (1999 г., 2008 г.)".