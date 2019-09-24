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Россия в хмельном тумане

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  • 24.09.2019, 15:12
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Россия в хмельном тумане

Медведев гонит самогон не просто так.

"Российский премьер-министр гонит самогон. Несмотря на противоречие его официальной политике, это кажется своего рода жестом сближения с народом, расстроенным экономическим кризисом", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Как сообщает новостной портал "Проект", Медведев, который ранее якобы пробовал себя в качестве владельца виноградника в Тоскане, с недавних пор одаривает членов правительства, а также иностранных политиков элитным самогоном собственного производства", - передает журналистка Керстин Хольм.

Дизайнерская бутылка украшена изображением медведя, а ее содержимое, как уверяют те, кто участвовал в дегустации, отличается отменным вкусом.

"В стране, где во многих магазинах продается низкосортная или вовсе контрафактная водка, люди, чтобы приятно провести вечер, предпочитают покупать самогон у знакомой бабушки, - отмечает автор статьи. - Однако официально правительство ведет борьбу с нелегальным производством самогона и угрожает денежными штрафами владельцам незарегистрированных самогонных аппаратов, производящих более 5,5 литров самогона в сутки. Кроме того, самогон Медведева производится в усадьбе "Миловка" вблизи Плёса, официально принадлежащей не ему, а якобы благотворительному фонду "Градислава", который, как выяснил охотник за коррупцией Алексей Навальный, является всего лишь прикрытием для личной империи недвижимости председателя правительства".

"Премьер-министр стал главным человеком для неблагодарных задач, - указывает издание. - Ему пришлось нести ответственность за непопулярное повышение пенсионного возраста, он руководит становящейся все более непопулярной партией "Единая Россия", а расследования Навального сделали Медведева (...) предметом насмешек со стороны молодого поколения. Таким образом, увлечение премьер-министра домашними экспериментами с крепким алкоголем кажется своего рода жестом сближения с его народом, расстроенным экономическим кризисом. К этому подходит и то, что "Миловская винокурня", указанная в качестве производителя на некоторых бутылках с самогоном и изображенным медведем, нигде не зарегистрирована".

"Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов на вопросы о производстве его шефом самогона ответил шуткой, которая должна была также и высмеять обвинения Навального". Он сказал, что кроме самогона иностранным гостям также дарят компот в банках - когда-то Медведев назвал "компотом" расследование Навального, "которое по существу никто не смог опровергнуть", пишет Frankfurter Allegemeine Zeitung.


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