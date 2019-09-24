Как любитель сала из Бреста за два месяца похудел на 20 килограммов 24.09.2019, 15:57

1,625

Виталий Ковальчук вел кулинарный блог.

В 41 год Виталий Ковальчук за два месяца похудел на 20 кг. «Это гораздо проще, чем бросить курить!» — уверяет он. Tut.by расспросил отца троих детей о хитростях расставания с лишним весом и «побочке» такого похудения.

Вел кулинарный блог, любил сало

Все началось с того, что весной брестчанин весом 100 кг завел кулинарный YouTube-канал. На плите, произведенной «Брестгазоаппаратом» (там Виталий работает слесарем механосборочных работ), он готовил любимые блюда. А самое желанное среди них — сало.

— Сальце вареное, соленое — это все я люблю, — признается мужчина.

Так что блог получился с сильным уклоном в сало: солим в банке по-деревенски, готовим в рассоле, запекаем в рукаве…

Название у канала — «Папин день — понедельник». Понимать это следует буквально. С женой Виталий воспитывает двух сыновей (12 и 4 года) и дочку (7 лет). Жена, к слову, не домохозяйка — преподает в музыкальной школе.

— Из-за того, что у меня трое детей и 40-часовая рабочая неделя, на предприятии мне дали дополнительный выходной — понедельник. В этот день я развожу детей по садикам и в школу, занимаюсь домом и готовлю, — описывает свои обязанности семьянин. — Чтобы мотивировать себя, придумал этот канал. Видео у меня действительно получается снимать только по понедельникам. В другое время дети бегают, шумят. Как тут что-то запишешь?

В остальные дни недели готовит жена. По обоюдному признанию, в кулинарии она понимает больше. Задачи Виталия обычно — съездить в магазин, привезти продукты. Некоторые блюда многодетный отец освоил только благодаря YouTube: на камеру первый раз пожарил котлетки, выложил все слои селедочки под шубой.

— Жена от моего кулинарного канала в восторге: лишь бы готовил! Говорит: и суп вкуснее, когда его кто-то тебе сварит.

Как похудеть на 20 кг за два месяца

— Ряпа — во, животик — во, — показывает свои старые «охваты» мужчина. — От спокойной, сытой жизни я набрал 20 кг за 15 последних лет. Весить 100 кг — это дискомфорт, да и для здоровья плохо.

Кулинарный блогер поискал, что же на YouTube говорят о похудении, — и нашел лекцию старенького профессора о балансе калорий. Оказалось, все просто: если тратить калорий больше, чем съедать, будешь худеть. Советы сбрасывать «по чуть-чуть» Виталий отверг: для того, чтобы год себя ограничивать в питании, нужна огромная сила воли. То ли дело — два месяца. Считая с 24 мая.

— Худеть я решил без спортзала, бега вокруг района и даже плавания. Все это полезно, но требует времени, — объясняет многодетный отец. — Вместо этого я придумал, как вписать физическую активность в мой обычный график: на работу ходил пешком. Это 20 минут, и шагал я так быстро, как только мог.

Слесарь работает в две смены — первая, например, начинается в 6 утра. В такие дни Виталий на завтрак съедал однопроцентный творог (100−150 граммов). В девять часов на работе перерыв — время съесть одно яйцо. В обед — порция гречневой каши с курицей. Через два часа — яблоко. Ужин — паровые котлеты и каша. После шести не ел. А еще пил очень много воды: литра три — три с половиной. И никакого жирного, жареного, сладкого.

— Есть вообще не хотелось, — уверяет Виталий. — Разве что первую неделю ломка была. А еще я заметил, что, когда работаю во вторую смену, худею быстрее, чем в первую: вечером хожу, шурупы закручиваю, а ем только на следующее утро.

Впрочем, послабления глава семьи себе разрешал: в отпуске в Украине четыре дня пил пиво и ел сушеную рыбу. Набрал 4 кг. Через неделю привычного питания они ушли. К 1 августа он весил 80 кг.

А что после этого?

— Даже не думал, что так легко сбросить вес. Бросить курить намного сложнее! Животика уже нет, руки стали тоньше, — доволен Виталий. — На четвертый этаж могу спокойно подняться. И главное, что месяц прошел, а вес держится.

Многодетный папа сейчас ест меньше, чем до похудения. Но любимое сало себе разрешает. А еще зефир, конфеты, пиццу… Пристально следит за весом: не набрать бы! И прикидывает, что рецепты на YouTube будет выкладывать более «зожные».

Но не все в этой истории так сказочно: после похудения Виталий ощутил боль в боку. Такую же резкую, как потеря килограммов. Оказалось, камни в почках.

— Врач сразу же спросил: «Может, вы худели недавно?» Все медики говорят, что быстро сбрасывать вес плохо — но я, если честно, не понимаю, что тут такого. Камни в почках и без похудения бывают, — отстаивает свою позицию брестчанин.

Есть у стремительного похудения и другие минусы: у Виталия остались лишь одни штаны, которые он в состоянии носить. Из запасов пришлось извлечь наряды 15-летней давности.

— Рабочая спецодежда на мне болталась, как на Попандопуло, — улыбается слесарь. — Выдали новый комплект. Но в целом выглядеть я стал гораздо лучше. Раньше кто-то мог подколоть меня насчет живота, а теперь только комплименты: «Давно не виделись, как ты похудел!» Жена тоже впечатлена: «У тебя живот скоро будет меньше моего!» И теперь качает пресс по вечерам.

Диетолог: «Причиной болезни могло быть не снижение веса, а четыре дня с пивом и рыбкой»

Бросить профессиональный взгляд на историю похудения Виталия журналисты попросили врача диетолога-эндокринолога и персонального тренера Ольгу Авчинникову. Она прикинула примерную калорийность рациона слесаря — 1150−1200 ккал.

— Распределение по белкам, жирам и углеводам: белки — 120, жиры — 25, углеводы — 115 (цифры примерные, так как не указан точный вес каши, курицы и котлет). Я бы, конечно, дополнила этот рацион овощами, ягодами, фруктами и бобовыми. Также хотя бы два раза в неделю порекомендовала включать рыбу.

А что насчет того, как лучше снижать вес: постепенно или не очень?

— Мнения ученых в последнее время расходятся. Есть исследования, подтверждающие безопасность диет с низкой калорийностью, на период два-три месяца. Традиционный подход — умеренное ограничение калорийности (1500−1800 ккал для мужчин и 1200−1500 ккал для женщин). Конечно, при умеренном ограничении калорийности скорость похудения будет намного меньше и составит около 500 г в месяц.

И, к слову, причиной обострения мочекаменной болезни в случае брестчанина могло стать не похудение…

— …а четырехдневный отдых с пивом и сушеной рыбой. Если углубиться в тему мочекаменной болезни, то большая часть камней мочевыделительной системы состоят из оксалата кальция. Наиболее частая причина повышения количества кальция в моче -наследственная особенность обмена веществ, при которой количество кальция в крови нормальное, а выделение кальция с мочой повышено. Такая особенность делает человека предрасположенным к образованию камней. Для профилактики дальнейшего камнеобразования в арсенале врача есть медикаментозные средства. Очень важные меры профилактики — увеличить прием жидкости до 2,5−3 л в сутки и ограничить прием соли (до чайной ложки в день), алкоголя и количество животного белка в диете.