Сенцов рассказал, как ему удалось вывезти дневники из тюрьмы в РФ 1 24.09.2019, 16:34

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Фото: ru.krymr.com

По словам украинского режиссера, помог ему плохой почерк.

Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов рассказал, что почти каждый день в тюрьме писал литературные наброски и заметки о жизни заключенных, пишет liga.net.

По словам режиссера, ему удалось привезти записи в Украину благодаря плохому почерку и лени российских правоохранителей.

"Для них главное было выловить, не пишу ли я чего экстремистского или чего-то о тюрьме, что им не понравится. Они не читают все - пятнадцать тетрадей никто не будет читать. Они просто просматривают выборочно тексты, пытаясь понять, о чем я пишу. Терпение читать мой плохой почерк мало у кого было. Поэтому я смог вывезти и тюремные рассказы, и дневники голодовки. Это их недоработка", - рассказал Сенцов.

По его словам, лучший способ спрятать что-либо в тюрьме – это положить на самое видное место.

Сенцов вернулся на родину 7 сентября 2019 года, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.