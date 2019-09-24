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Дочь белорусского стрелка Сергея Мартынова взяла серебро чемпионата Европы

  • 24.09.2019, 19:27
Дочь белорусского стрелка Сергея Мартынова взяла серебро чемпионата Европы
Мария Мартынова

Мария Мартынова завоевала олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на чемпионате Европы в Болонье, передает pressball.by.

Вместе с наградой спортсменке досталась путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.


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