Дочь белорусского стрелка Сергея Мартынова взяла серебро чемпионата Европы 24.09.2019, 19:27

Мария Мартынова

Мария Мартынова завоевала олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на чемпионате Европы в Болонье, передает pressball.by.

Вместе с наградой спортсменке досталась путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.