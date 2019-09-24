Украина закупила нефтепродукты у Беларуси 2 24.09.2019, 21:31

Сырье закуплено у Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

«Нафтогаз Украины» импортировал первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что сырье закуплено для продажи на украинском рынке. До конца месяца компания планирует импортировать 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

«В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны», — отметили в «Нафтогазе».

20 сентября украинская компания начала импортировать из Беларуси электроэнергию. Всего за два месяца страна импортировала порядка 586 миллионов киловатт/часов.