Минское «Динамо» в овертайме уступило «Торпедо»
- 24.09.2019, 21:53
По ходу матча «зубры» отыгрались со счета 1:3.
Минское "Динамо" в овертайме уступило нижегородскому "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ 3:4, передает pressball.by.
Прервалась серия минчан из трех побед подряд.
ТОРПЕДО — ДИНАМО Мн — 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
ТОРПЕДО: Тихомиров (Линдбек); Баранцев — Орлов, Варнаков — Шредер — Жафяров; Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд; Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков; Веряев — Ильин — Гончарук; Зборовский.
ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Еременко — Граньяни, А.Костицын — Паре — Принс; Евенко — Готовец (к), Когалев — Шор — Пулккинен; Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов; Феоктистов — Ковыршин — Китаров; Знахаренко, Казьянин.
ШАЙБЫ: 0:1 — Пулккинен (А.Костицын, Принс, 14.25 — бол.). 1:1 — Ильин (Ураков, 14.48 — мен.). 2:1 — Варнаков (27.28). 3:1 — Шредер (Аляев, Жафяров, 30.36). 3:2 — Ковыршин (А.Костицын, 46.53). 3:3 — Паре (Граньяни, Пулккинен, 48.04 — бол.). 4:3 — Шенфельд (Геноуэй, 61.06).