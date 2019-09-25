США перебрасывают в Литву танковый батальон 25.09.2019, 19:33

Американцы пробудут в Литве до весны в рамках операции «Атлантическая решимость».

США перебрасывают в Литву танковый батальон, который будет развернут на полигоне в районе города Пабраде в 10 километрах от границы с Беларусью. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте министерства обороны Литвы в среду, 25 сентября, передает DW.

В документе поясняется, что американские военнослужащие прибывают в Литву по ротации в рамках операции "Атлантическая решимость" и пробудут в Пабраде до весны будущего года.

Около пятисот военнослужащих 1-го танкового батальона 9-го полка 1-й дивизии вооруженных сил США будут развернуты в Пабраде уже в октябре. Вместе с ними будет также развернуто 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.

Долгосрочное военное присутствие США в Литве

В сообщении Минобороны Литвы говорится, что американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы". Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что Литва уже неоднократно принимала подразделения войск США в рамках конкретных учений, но на этот раз американские войска прибывают "для долгосрочного развертывания".

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.