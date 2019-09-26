Что нужно знать и делать, если увольняют без согласия 3 26.09.2019, 17:36

Какие права есть у работников в Беларуси.

Уволить сотрудника без его согласия, не нарушив при этом закон не так просто как может показаться на первый взгляд. Myfin.by разбирается, какие права есть у работника и что можно сделать в этой ситуации.

Статья 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) предоставляет нанимателю право уволить работника по своей инициативе. Вместе с тем, для этого на нанимателя возлагаются определенные обязанности. В некоторых случаях увольнение по инициативе нанимателя является спорным и дает работнику право требовать восстановления на работе через суд. Рассмотрим, какие основания предусматривает законодательство для увольнения по инициативе работодателя и в каких случаях работник может оспорить данное решение.

9 причин увольнения

Из 9 возможных причин увольнения сотрудника без его согласия по статье 42 ТК только одна возлагается на саму компанию, остальные 8 – это провалы со стороны работника. Расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия можно в следующих случаях:

- ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, сокращение численности или штата работников;

- несоответствие работника занимаемой должности вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие - недостаточной квалификации, препятствующей выполнению данной работы;

- систематическое неисполнение работником без уважительных причин своих обязанностей;

прогула (в том числе отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

- неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

- совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;

- однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть других работников.

Эти основания увольнения не применяются в определенных случаях. Например, нельзя уволить работника ни по одному из вышеперечисленных оснований если он находится:

- в отпуске (трудовом или социальном);

- на больничном (за исключением п. 6 ст. 42 ТК).

Матерей и беременных просто так не уволить

Есть также категории работников, для которых предусмотрен особый порядок увольнения по инициативе нанимателя. Это беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет и др.

Если увольнение, по мнению работника, было произведено незаконно, работник имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе. Так, например, в судебной практике был случай, когда при увольнении К. по п. 3 ст. 42 ТК (несоответствие работника занимаемой должности вследствие недостаточной компетенции) работодатель не предоставил доказательства такого несоответствия. В итоге К. была восстановлена на работе по решению суда.

При увольнении работника в связи с сокращением численности или штата работников наниматель обязан предупредить об этом работника не менее чем за 2 месяца до увольнения в письменной форме. Если срок или форма предупреждения не соблюдены, увольнение считается незаконным.

Компания закрылась? Обязаны предложить новое место

При увольнении вследствие ликвидации организации наниматель обязан предложить работнику другое рабочее место. Это касается и увольнения в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, а также вследствие несоответствия состояния здоровья занимаемой должности или недостаточной квалификации работника. Если перевод на другую работу предложен не был, работник имеет право обратиться в суд.

Необходимо также помнить, что при увольнении по своей инициативе наниматель обязан провести несколько этапов:

- сообщить об увольнении всем заинтересованным лицам;

- издать приказ о расторжении трудового договора;

- оформить и выдать работнику трудовую книжку;

- выплатить работнику все компенсации, предусмотренные законодательством.