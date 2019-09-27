Юнас Энрот лучшим игроком матча минского «Динамо» с «Северсталью» 27.09.2019, 12:47

Юнас Энрот

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хоккеиста выбрали болельщики «зубров».

Болельщики минского "Динамо" признали Юнаса Энрота лучшим игроком выездного матча с "Северсталью" (2:3 Б). Шведский голкипер удостоился этого призвания четвертый раз подряд, пишет pressball.by.

"Сбились со счету, который раз Юнас уже лучший игрок встречи. Аплодисменты ему", — пишет твиттер "Динамо".

Ранее Энрот признавался лучшим по итогам матчей с "Амуром" (1:0 ОТ), "Йокеритом" (5:0) и "Торпедо" (3:4 ОТ).