Юнас Энрот лучшим игроком матча минского «Динамо» с «Северсталью»
- 27.09.2019, 12:47
Хоккеиста выбрали болельщики «зубров».
Болельщики минского "Динамо" признали Юнаса Энрота лучшим игроком выездного матча с "Северсталью" (2:3 Б). Шведский голкипер удостоился этого призвания четвертый раз подряд, пишет pressball.by.
"Сбились со счету, который раз Юнас уже лучший игрок встречи. Аплодисменты ему", — пишет твиттер "Динамо".
Ранее Энрот признавался лучшим по итогам матчей с "Амуром" (1:0 ОТ), "Йокеритом" (5:0) и "Торпедо" (3:4 ОТ).