Названы авто до $500, которые доедут в любую точку Беларуси 28.09.2019, 9:55

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В откровенно дешевых автомобилях есть какая-то магия.

Их не очень-то и жалко в случае чего, а на различные недочеты можно просто не обращать внимания. При этом машина даже за 500 долларов все еще способна справляться с перемещениями из одной точки в другую. Посмотрим, что предлагает рынок в самом дешевом сегменте. Главное требование - машина должна быть на ходу, пишет abw.by.

Все еще на ходу Volvo 440 1993 года с гордой надписью turbo на крышке багажника. 1,7-литровый двигатель уже перебирался, турбина работает и, как утверждает владелец, даже не "гонит" масло. Печка установлена новая, в комплектации есть электролюк.

Впрочем, недостатков тоже хватает. Передняя подвеска нуждается в ремонте, замены требует подушка двигателя. Самая большая проблема Volvo - кузов, который сдается под натиском коррозии. Цена Volvo - 400 долларов.

Всего полгода пробыл у очередного владельца Ford Fiesta 1994 г.в. с 1,4-литровым двигателем, а теперь выставлен на продажу. Проблем, по словам владельца, не было ни до покупки, ни во время эксплуатации. "В салоне не курили, ничего не трогалось лишнего. За машиной следили, доливали все вовремя. С двигателем, тормозами и прочей механикой все в порядке!" - обнадеживает текст объявления. Стоит Ford 350 долларов.

Таким же беспроблемным обещает быть и Citroёn AX 1995 года с 1,3-литровым двигателем. "Автомобиль полностью технически исправен. Все работает, даже "ручник", - приводит продавец главное достоинство авто. В комплектации отмечена тройка хороших "допов" - магнитола с Bluetooth, сигнализация и хорошая резина. Оценен Citroёn в 500 долларов.

Среди небольших хэтчбеков также отыскался Opel Corsa 1994 г.в. с 1,2-литровым двигателем. Печка греет, двигатель масло не "ест". Более того, еще год назад Opel проходил техосмотр, хотя без "нюансов по кузову" не обошлось. Владелец хочет выручить за автомобиль 500 долларов.

Если у Opel среди недостатков кузова отмечены "нюансы", но продавец Mazda 626 1989 года с 2-литровым двигателем пишет прямо: на кузове есть дыры. Зато о днище и лонжеронах пока можно не беспокоиться, с ним как раз все в порядке.

"Автомобиль на ходу. Был проведен ремонт двигателя на СТО. Долго стоял без движения из-за поломки мотора. Нужно поменять тягу "дворников" - сломалась", - указано в объявлении. Седан оценен в 900 рублей.

"Страдает кузовом" и Mazda 323 1993 г.в. с 1,6-литровым двигателем: пороги нуждаются в замене, задние арки "уставшие". Другие недостатки - трещина на лобовом стекле, которая, впрочем, на прохождение техосмотра не влияет.

В целом передвигаться на авто можно: продавец обещает "живые" мотор и КПП, рабочую электрику и аккуратный салон. Ключевая фраза в объявлении - "машина каждый день на ходу". Стартовая цена Mazda - 500 долларов.

Готов доехать "в любую точку РБ" Peugeot 605 1992 года с 2-литровым двигателем. Последний не дымит и "не берет масло", однако "потраивает" на холостых. Тем не менее владелец все равно уверен в авто: быть на ходу этот недостаток не мешает.

Автомобиль уже на "транзитах", но с переоформлением могут быть "нюансы". В техпаспорте имеется отметка о неопределенном годе выпуска. Peugeot 605 оценен в 350 долларов. Владелец просит не беспокоить желающих купить за 150 или 200 долларов, поскольку местная "разборка" готова забрать авто за те же 200 долларов даже без резины.

В состоянии "полностью на ходу" продается Renault 19, выпущенный в 1991 г., с 1,7-литровым двигателем. Продавец пишет строго и по делу: машина всегда заводится и не "ест" масло, вопросов по ходовой части нет. Недавние замены - новые печка, стартер, свечи и комплект проводов. Среди проблемных мест ожидаемо отмечен кузов. Стоимость Renault - 500 долларов.

Десятую часть века без дела простаивал Opel Ascona 1986 года с 1,6-литровым двигателем. "Машина на ходу. В одних руках с 1995 года. Мотор после 10 лет простоя завелся без проблем. Ходовая часть рабочая, по двигателю все в порядке", - указано в объявлении.

Слабым место Opel также является кузов - он нуждается в сварочных работах. Цена Ascona - 250 долларов.

Завершим подборку "старичком" Volkswagen Golf 1984 г.в. с 1,6-литровым двигателем. Продавец обещает достойное состояние для такого возраста: "ручник" работает, тормоза обслужены, замечаний к двигателю, коробке и подвеске нет. Рулевая рейка заменена.

Что касается кузова, то он домкрата не боится: пороги с усилителями переварены. Переварены также арки, а три года назад автомобиль был перекрашен. "Козырь" Golf - действительный до июня 2020 года техосмотр. "Ездит каждый день, продается как есть. Имеется нюанс с переоформлением", - пишет продавец. Стоимость авто - 500 долларов с расчетом на обоснованный торг у капота.